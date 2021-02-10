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Teknoloji Türkiye Uzay Ajansının logosunda dikkat çeken detay!
Teknoloji

Türkiye Uzay Ajansının logosunda dikkat çeken detay!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen "Milli Uzay Programı" toplantısında ilk kez tanıtılan Türkiye Uzay Ajansının (TUA) logosunun hikayesi TUA'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-10 00:33:00 -
Türkiye Uzay Ajansının logosunda dikkat çeken detay!

Türkiye'nin merakla beklediği "Milli Uzay Programı" kamuoyuyla paylaşıldı. Programda, Türkiye Uzay Ajansının (TUA) logosunun tanıtımı gerçekleştirildi. TUA'nın logosunun hikayesine ilişkin önemli detaylar paylaşıldı.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katılımıyla gerçekleştirilen "Milli Uzay Programı" tanıtım toplantısında, Türkiye Uzay Ajansı'nın (TUA) logosu da ilk kez tanıtıldı. 

TUA logosunun hikayesi

TUA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da logonun hikayesine ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"TUA logosu, bilinmeze, evrenin derinliklerine uzanan kesintisiz, kararlı bir hareketi simgeler. Bu hareketin karakteri Batı tipografisinin fonksiyonel okunaklılığından, Doğu'nun kadim kültürünün tek nefeste okunan kaligrafisine uzanır. Dev bir roketin gövdesinden küçük bir yaka rozetine kadar farklı ölçek ve uygulamalarda okunaklılığını, işaret özelliğini kaybetmemesi için tasarlanan harfler birbirine eklemlenirken ortaya çıkan resmin içindeki 'yıldız' imgesi gökyüzündeki al bayrağımızı temsil ediyor. İşte bu güzel logo Türkiye'nin uzaydaki yeni başarılarının imzası olacak."

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