Türkiye Uzay Ajansı'ndan karalama haberine cevap

Bazı basın ve yayın organlarında, TUA Başkanlık Müşavirliği görevine getirilen İlyas Haliloğlu'nun sebze üretim mezunu olması nedeniyle, ilgisiz bir atama yapıldığı iddia edilmişti.

TUA Başkanı'ndan cevap

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, İlyas Haliloğlu'nun mezuniyeti ilişkilendirilerek TUA Başkanlık Müşavirliği görevine getirilmesine yönelik haberlerdeki kasıtlı söylemlere kurumun sosyal medya hesabından yanıt verdi:

"Kasıtlı ifadeler yer aldı"

"Bugün bazı medya organlarında yer alan İlyas Haliloğlu'nun TUA Başkanlık Müşavirliği görevine getirilmesine ilişkin haberlerde kasıtlı ifadelere yer verildiğine şahit oldum."

İlyas Haliloğlu

"Personelimiz teknik değil idari işlerin takibinde görevlidir"

"TUA, uzay çalışmalarının yanında bir devlet kurumu olarak idari ve bürokratik işlerin de yürütüldüğü bir kurumdur. İlgili göreve atanan personelimiz, 1990 yılından bu yana memuriyeti devam eden bir bürokrattır. Personelimiz teknik değil idari işlerin takibinde görevlidir. Ayrıca atama, haberlerde yansıtılmaya çalışıldığı gibi açıktan ve istisnai bir atama değil, kurumlar arası nakil yoluyla yapılan bir görevlendirmedir. İdari bir görev üzerinden kurumumuzu yıpratmaya çalışan art niyetli yayınları kamuoyunun takdirine sunuyoruz."