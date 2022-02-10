  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Türkiye Uzay Ajansı ve Saha İstanbul arasında iş birliği protokolü
Teknoloji

Türkiye Uzay Ajansı ve Saha İstanbul arasında iş birliği protokolü

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ve SAHA İstanbul Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği arasında uzay ve havacılık alanında yapılacak projeler için iş birliği protokolü gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-10 13:57:00 -
Türkiye Uzay Ajansı ve Saha İstanbul arasında iş birliği protokolü

İmzalanan protokol kapsamında; kurumların sahip oldukları yetkinliklerle koordinasyon içerisinde, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda Türkiye'nin temsil edilmesi amaçlanıyor.

İki kurum arasında 5 yıl süreyle geçerli olacak iş birliğine ilişkin protokol, TUA Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım ve SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş tarafından Türkiye Uzay Ajansı'nda gerçekleştirilen bir törenle imzalandı.

Protokolde, uzay ve havacılık alanında yapılan uluslararası organizasyonların Türkiye'de gerçekleştirilmesi için uzay sanayi alanında yapılacak iş birliklerinin altı çizildi.

Protokol ile amaçlanan bir diğer konu da; Türkiye'de faaliyet gösteren kuruluşların birlikte hareket edebilmelerini sağlayacak bir kümelenmenin oluşması için iş birliklerinin sağlanması.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay