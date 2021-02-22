Türkiye Uzay Ajansı’nın İŞKUR üzerinden yayımlanan işçi alımında “TÜA Başkanlığımız bünyesinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu esasları kapsamı ile ‘Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’ hükümleri çerçevesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden tabloda dağılımı gösterilen şekilde ‘Sürekli İşçi’ alınacaktır.” ifadeleri kullanıldı. Başvurmak isteyen vatandaşlar “Türkiye Uzay Ajansı personel alımı başvuru nasıl yapılır? Başvuru şartları neler?” sorularına cevap arıyorlar.

Yayımlanan ilana göre “Temizlik görevlisi” ve “Destek personeli (Garson)” alımı yapılacak. Temizlik görevlilerinin en az ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olması, garsonların ise Orta öğretim kurumlarının (Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri / Mesleki ve Teknik Liseler) yiyecek ve içecek bölümlerinin servis dalından mezun olmaları gerekiyor.

TÜA Personel alımı başvuru şartları

Genel başvuru şartları olarak şunlar yer alıyor:

İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.

Erkek adaylar için askerliği yapmış, muaf veya tecilli olması gerekmektedir.

İlana başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.

İşini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak. (Devlet Hastanesinden sağlık raporu)

İlanın yayın tarih itibariyle Ankara’da ikamet ediyor olmak.

Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibariyle belirtilen bölümlerden mezun olmak.

TÜA personel alımı başvurusu nereden yapılır?

Başvurmak isteyenler için yayımlanan ilanda “Başvuruların tamamı İŞKUR web sitesi (https://ankara.iskur.gov.tr/) üzerinden 22.02.2021-26.02.2021 tarihleri arasında başvurular yapılacak olup noter kurası çekimi için başvuru listeleri İŞKUR tarafından kurumumuza gönderildiğinde noter kurasına katılacakların isim listesi www.tua.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.” denildi.