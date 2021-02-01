Türkiye uydu fırlatma tesisi mi kuruyor?
Mikro uydu tesisi nereye kurulacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mikro uydu fırlatma tesisi konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Türkiye uydu fırlatma tesisi mi kuracak?
Türkiye uzay çalışmaları konusunda önemli adımlar atıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mikro uydu fırlatma tesisi açılacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mikro uydu fırlatma tesisi kurma çalışmalarına başladık, uzak olmayan tarihte ülkemizin ve dostlarımızın uydularını uzaya göndereceğiz. Haberleşmeden enerjiye, çevrenin korunmasından savunma sanayiine kadar geniş kullanım alanına sahip uzay ve uydu teknolojilerinde ülkemizi marka haline getirmekte kararlıyız" dedi.