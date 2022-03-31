Türkiye Ukrayna'ya garantör olursa ne olacak? Silah, Ordu, para...

İstanbul'da Ukrayna ve Rusya heyetlerinin buluşmasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Danışmanı Mihail Podolyak, NTV yayınında Deniz Kilislioğlu'nun sorularını yanıtladı.Kiev'in garantörlük teklifinin ayrıntıları üzerine konuşan Podolyak, "Ukrayna, gelecekte garantör olacak pek çok ülke ile anlaşma imzalayacak ve bu garantör ülkeler ülkemizle ilgili bir çatışma ortaya çıkarsa bize yardımcı olacaklar. Yani garantör ülkeler uluslararası hukuk çerçevesinde, hukuki yükümlülük üstenecekler. Ukrayna ile ilgili bir çatışma ortaya çıkması durumunda ya silah olarak ya da ordu katılımı ile ya da mali olarak yardımda bulunacaklar" şeklinde konuştu.

"Türkiye en etkin ülke"

ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve Türkiye'nin garantör ülkeler arasında olduğunu söyleyen Podolyak, "Türkiye'nin bu barış sürecinde ne kadar çaba sarf ettiğini görüyoruz. Türkiye, bu süreçte en etkin ülkelerden biriydi, hatta en etkin olanı dersem yanlış olmaz" şeklinde konuştu.



Türkiye ve Almanya haricinde Polonya-İsrail ve Kanada'yı askeri garantör olarak sayan Podolyak, "Çin ve Rusya da garantör ülke olarak teklifimizin içerisinde. Bununla amaç şu, Rusya sadece Ukrayna karşısında değil garantör ülkeler karşısında da yükümlülüklere sahip olacak" dedi.



Garantör ülkelerin nelerle yükümlü olacağına da değinen Podolyak, "Sözleşmenin anlamı şu: Saldırıda bulunmayı düşünen bir ülke, Ukrayna'nın yalnız kalmayacağını, Ukrayna'nın yanında orduları ve silahlarıyla başka ülkelerin de olacağını bilecek" ifadelerini kullandı. Müzakereci, karar alma sürecinin çoğunluk kararıyla alınacağının altını çizdi.