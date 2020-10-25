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Dünya Türkiye, Ukrayna’da İHA fabrikası kuruyor
Dünya

Türkiye, Ukrayna’da İHA fabrikası kuruyor

Türkiye ve Ukrayna arasındaki savunma sanayii alanındaki iş birliği büyüyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-25 18:42:00 -
Türkiye, Ukrayna’da İHA fabrikası kuruyor

Daha önce Türkiye’den 6 adet Bayraktar SİHA alan Ukrayna, 48 adet daha Bayraktar TB-2 satın alabileceklerini açıklayıp, talebini iletmişti. Ülkesinde basına konuşan Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Stratejik Endüstrilerinden Sorumlu Bakanı Oleg Uruskiy, Türkiye’nin, Ukrayna’da İHA üretimi için yatırım yapacağını ve yeni bir fabrika kurulacağını açıkladı. Defence Express’in haberine göre; Uruskiy, Türk yetkililerin kendilerinden kurulacak tesis için yer bulmalarını istediğini söyledi. Şirketin ürünlerini hem yurt içinde hem yurt dışında satma hakkına sahip olacağını da belirten Uruskiy, “Türk tarafının tüm gereksinimlerini karşılayacak bu araziyi aramaya başladık” derken bunun ülkesi için büyük bir kazanç olacağını söyledi. Ukraynalı yorumcular ise Türkiye’nin Rusya’ya karşı güç oluşturmak için bunu adımı attığını iddia etti.

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