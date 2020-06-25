Aralık ayı başında Çin’de ortaya çıkan ve ilk aşamada önemli tedbirlerin alınmaması sebebiyle tüm dünyaya yayılan koronavirüs mart ayında pandemi olarak ilan edildi. Ülkemizde ilk vaka 10 Mart’ta tespit edildi. Salgın ülkemizde beş bini aşkın can aldı. Bu süreçte iç ve dış hat uçuşları durduruldu. İç hat uçuşları 1 Haziran’da başladı. Ardından da bazı ülkelere uçuşlar açıldı. Peki, Türkiye Ukrayna uçuşları başladı mı?

Türkiye Ukrayna uçuşları başladı mı?

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türkiye ile uçuşların 1 Temmuz’da başlayacağını duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye ile Ukrayna arasındaki bazı uçak seferlerinin 1 Temmuz itibarıyla yeniden başlayacağını belirterek, "Bunun turizm sektörüne ivme kazandıracağı konusunda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan"a katılıyorum." ifadesini kullandı.Türkiye'nin Ukrayna'ya yaptığı insani yardım için teşekkür eden Zelenskiy, "Ortak menfaati olan tüm alanlarda stratejik ortaklığımızı derinleştiriyoruz." değerlendirmesine yer verdi.