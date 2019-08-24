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Türkiye, üç boyutlu çene yapabilen 5 ülkeden biri

Kemik erimesi tedavisinde kullanılan üç boyutlu çene operasyonları, dünyada sadece Türkiye, ABD, İtalya, Peru ve Arjantin’de yapılabiliyor.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 10:09
Türkiye, üç boyutlu çene yapabilen 5 ülkeden biri

Kemik erimesi tedavisinde kullanılan üç boyutlu çene operasyonları, dünyada sadece Türkiye, ABD, İtalya, Peru ve Arjantin’de yapılabiliyor.


Sağlık turizminde katma değerli operasyonlarla gelirlerin arttığına dikkat çeken Tanfer Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Nihat Tanfer, 2012 yılından bu yana yaklaşık 650 vaka yaptıklarını, Türkiye’yi ağlık turizminde üst sıralara taşıyacaklarını söyledi. Tanfer, "ABD, İtalya, Peru ve Arjantin’le birlikte biz de 2012 yılından beri çene kemiği erimesini tedavi etmek için box tekniğini kullanıyoruz. Bu da yabancıların gelmesinde etkili oluyor. Üç boyutlu çene tedavisi yaklaşık 40 bin euro. Şimdiye kadar yaptığımız 650 vakadan binde 3’ü başarısız oldu. Bu da hastaların dikkatsizliğinden kaynaklandı" dedi.


Sağlık turizminin Türkiye ekonomisi için en önemli konuların başında geldiğine işaret eden Dr. Tanfer, 2023’te 20 milyar dolarlık hedef için kendilerinin de yeni yatırımlar yaptıklarını söyledi. Sağlık turizmindeki gelecek hedefleri doğrultusunda bir hastane satın aldıklarını kaydeden Tanfer, "Yelpazemizi genişleterek bir sağlık grubu haline geliyoruz. Yatırımlar tamamlandıktan sonra hedefimiz ilk 50 arasına girmek" dedi.


Sağlık turizminde gelir katlanarak büyüyecek


Sağlık turizminin, Türkiye’nin geleceğindeki en önemli döviz kaynaklarından biri olacağının altını çizen Tanfer, "Deniz ve güneş turizmi gibi sadece belli aylara sıkışan bir turizmden değil, 12 aya yayılan bir turizmden bahsediyoruz. Üstelik buraya gelen insanların sadece tedavi için geldiklerini de düşünmemek gerekir. Türkiye’de kaldıkları sürece konaklama, yeme-içme ve alışveriş olmak üzere ekonomiye ciddi bir katkı sağlıyorlar. Türkiye’nin burada en önemli avantajlarından birisi konumu. Örneğin İstanbul’u ele alırsak, İngiltere’den Dubai’ye 4-5 saat mesafede milyonlarca insan yaşıyor. Ayrıca Türkiye hekim kalitesi, kullanılan aletler ve maliyet avantajı olarak da rakiplerinin çok önünde. Bu çizgiyi bozmazsak sağlık turizminden elde ettiğimiz gelir katlanarak artacak" dedi.


7 bin hasta diş tedavisi için geldi


Geçtiğimiz yıl diş tedavisi için sadece kendilerine yurtdışından yaklaşık 7 bin hasta geldiğini söyleyen Tanfer, özellikle Avrupa’dan büyük bir talep olduğunun altını çizdi. İngiltere ve Almanya’nın başı çektiğini ifade eden Dr. Nihat Tanfer, "AB ülkelerinin yanında Afrika’dan Ortadoğu’ya, Rusya’dan Kanada ve ABD’ye kadar Türkiye’ye hasta geliyor. Bu insanlar ortalama 5-10 bin euro arasında tedavi ücreti ödüyor. Gelmelerinin en önemli sebebi burada çok iyi hizmet almaları. Başka ülkelerde doktorlar oturup hastayla konuşmuyor bile. Biz burada hastaya yaşadığı problemleri oturup izah ediyoruz. İkincisi, Avrupa ve Amerika’da kullanılan en iyi malzemeyi kullanmamıza karşın maliyetler çok düşük. Türkiye’de Avrupa’ya göre neredeyse yüzde 60 daha ucuz bir şekilde hizmet verilebiliyor. Ayrıca biz Türkiye’de yurtdışında yapılamayan zorlu operasyonları yapabiliyoruz. Bunun da ötesinde Avrupa’da yapılan hatalı uygulamaları düzeltebiliyoruz" diye konuştu.


Yeni rakipler geliyor


Türkiye’nin diş ve sağlık turizminde son dönemde en büyük rakibinin Macaristan olduğuna dikkat çeken Tanfer, "Arkasından Romanya başladı. Bulgaristan ciddi bir atak yapıyor. Bunların en büyük avantajı Avrupa Birliği ülkesi olmaları. Bu yüzden belirli bir takım sağlık sigortalarında kolaylık sağlıyor. Türkiye’ye geldiği zaman ise sağlık sigortalarından tam anlamıyla istifade edemeyebiliyor. Şu anda oradaki hekim kalitesi Türkiye’deki hekim kalitesiyle aynı değil ama Türkiye’de hekim kalitesinde bir bozukluk başlar ve oralardaki hekim kalitesi yükselip belirli bir noktaya gelirse o zaman onlar tercih sebebi olur. Bu sebeple sağlık turizminde yol almak istiyorsak hekim kalitesi çok önemli" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 10:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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