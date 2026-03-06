Baba ocağı İbradı’da vefa buluşması.. Ersoy: Ormana’nın ‘Dünyanın en iyi turizm köyü’ seçilmesi tesadüf değil!

Bakan Ersoy, Ramazan ayının kardeşlik ve dayanışma iklimine dikkat çekerek hemşehrileriyle aynı sofrada buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bölgede yanan savaşın bir an evvel bitmesini dileyen Ersoy konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “İbradı’da birlik, beraberlik duygularıyla sizlerle aynı sofrayı paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Ramazan, paylaşmanın berekete dönüştüğü, dayanışmanın pekiştiği, kardeşliğin güçlendiği mübarek bir aydır. Bu mübarek ay, aynı zamanda kalplerimizi arındırma ve kırgınlıkları geride bırakma zamanıdır. Bugün burada kurulan bu iftar sofrası da bir yemekten ibaret değildir; birliğimizin, beraberliğimizin en güzel göstergesidir. Bu iftarla birlikte mübarek Ramazan ayının 16’ncı iftarını yapmış olduk. Yani Ramazan’ın yarısını geride bırakmış oluyoruz. Rabbim, bizleri ailelerimiz ve sevdiklerimizle birlikte sağlık ve huzur içinde bayrama ulaştırmayı da nasip etsin. Bu mübarek ay, yalnızca bizler için değil; tüm dünyada zulme uğramış, mazlum ve mağdur coğrafyalar için de bir umut ve dua vesilesi olsun. Bölgemizde yaşanan savaşın da bir an evvel bitmesi bu coğrafyanın huzur ve istikrara kavuşması en büyük temennimiz.”