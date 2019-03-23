Türkiye turizm hedeflerine "karavanla" ulaşacak

Turizmde yükselişe geçen Türkiye'nin kişi başı gelir hedeflerine ulaşması için gastronomi, kongre ve golf gibi turizm alanlardaki faaliyetler artırılırken, bu hedeflere ulaşılması ve gelirlerin artırılması için karavan ile tatil yapacak yerli ve yabancı turistler büyük potansiyel barındırıyor.

Karavan sektörüne ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Adria Türkiye Genel Müdürü Hüseyin Gencer, karavanda tatil yapmanın neredeyse herkesin hayali olduğunu belirterek, 80 bin TL ile 150 bin TL arasında çekme karavan, 200 bin TL ile 1,5 milyon TL arasında da motokaravan satın alınabileceğini, bir karavanın yıllık masrafının da ortalama bin TL olduğunu kaydetti.

İnsanların artık dört duvar arasından ve AVM'lerden sıkıldığını ifade eden Gencer, "İnsanlar karavanını alıp bir yerlere kaçmak istiyor. Kaçmak istedikleri yer ise doğa." diye konuştu.

Gencer, Türkiye'de artan bir talep olmasına rağmen karavan sahiplerinin çok sınırlı olduğunu aktardı ve Avrupa'da 5 kişiden 3'ünde karavan bulunduğunu, Türkiye'de de potansiyelin çok yüksek olduğunu söyledi.

- "Karavana 25-45 yaş grubu ve beyaz yakalı çalışanlar ilgi gösteriyor"

Gencer, geçmişte karavancı denildiğinde herkesin gözünde emeklilerin canlandığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Son 4 yıldır karavana 25-45 yaş grubu ve beyaz yakalı çalışanlar ilgi gösteriyor. Artan talep sorunu da beraberinde getirmeye başladı.Türkiye'de 5 kamp alanı bulunuyor. Bu karavancılar için yeterli değil. Bu aslında çok ciddi turizm geliri de oluşturuyor. Kamp alanı için kira ödeniyor, bulunulan yerin marketinden alışveriş yapılıyor. İstanbul'da en az 3 tane Avrupa standartlarında kamp alanının olması gerekiyor. Yunanistan'a kadar gelen karavancı oradan geri dönüyor. Yunanistan'da 142, Hırvatistan'da 158, Fransa'da 2 bin 785 kamp alanı mevcut. Bu alanlar inanılmaz turizm geliri getirme potansiyeli sunuyor. Türkiye'nin kişi başı turizm geliri hedefine ulaşmak için karavancıların getireceği turizm gelirinden mahrum kalmaması gerek. Türkiye'de 250'ye yakın kamp alanına ihtiyaç var. unanistan'a gittiğimde kamp alanı kirası, yakıt, alışveriş en az bir hafta için bin avro harcıyorum. Türkiye'nin turizm hedeflerine ulaşması için böyle gelirlere ihtiyacı var."

Türkiye'de marina olmasaydı tekne kültürünün oluşmayacağını ifade eden Gencer, "Karavan için de kamp alanları oluşturulmazsa karavan kültürü oluşmaz. Şimdiki çocuklar ağaca çıkmayı bile bilmiyor, onların doğa ile tekrar tanıştırılması lazım." dedi.

- Karavancılar artıyor

Gencer, Türkiye'nin her yerinde karavan bulunduğunu belirterek, ülkedeki ekonomik durumun karavan sektörünü etkilemediğini, geçen seneye göre talepte yüzde 30'luk artış olduğunu söyledi.

Karavanın hobi olmaktan çıktığını, artık ihtiyaca dönüştüğünü ifade eden Gencer, "Türkiye'de yılda 2 ayı aşkın tatil süresi var. Bu tatil süresini otelde geçirmek gibi bir imkan olmuyor. Karavanınız varsa hafta sonlarında bile bir yerlere gidip, doğa ile iç içe olabilirsiniz. Sıcak su, tuvalet her türlü ihtiyacınızı karavan ile görebiliyorsunuz." şeklinde konuştu.

Gencer, Türkiye'de 5 bin karavan bulunduğuna, bu karavanların yüzde 70'inin yerli olduğuna işaret ederek, "Türkiye karavan kiralamaya yönelik çok büyük talep var ancak kiralayan firma yok. Yakın zamanda bir firma bu ihtiyacı görerek, kiralama işine de girecek." dedi.

- "Türkiye nüfusunun 4'te 1'i potansiyel karavan müşterisi"

Gencer, Türkiye'deki kamp alanları için günde 80 TL ile 150 TL arasında verildiğini anlatarak, "Türkiye nüfusunun 4'te 1'i potansiyel karavan müşterisi. Herkes karavancılığa sıcak bakıyor." dedi.

Gelecek yıllar içerisinde satış adetlerinin yükseleceğini belirten Gencer, otel fiyatlarının artması ve daha özgür bir şekilde tatil yapmak isteyenlerin karavana yöneldiğini kaydetti.

Gencer, dünyada karavan üretiminde ilk 3'te olan Adria'nın 5 yıldır Türkiye'de bulunduğunu aktararak, Türkiye'de bütün ithal karavanların hepsine bakıldığında adetlerinin Adria'nın yarısı kadar olduğunu söyledi.

Adria'nın yılda 20 bin karavan ürettiğini, Türkiye'de yılda 100 adetlik kota bulunduğunu belirten Gencer, bu kotanın da gelecek yıllarda artacağına inandığını dile getirdi.