Türkiye Triatlon Federasyonuna ulaşım sponsoru

ANKARA (AA) - Türkiye Triatlon Federasyonu, araç kiralama şirketi Enterprise ile 2 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, ulusal organizasyonlarda Enterprise, triatlon camiasına araç kiralamada iki yıl boyunca yüzde 40 indirim yapacak.

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, Enterprise Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Özarslan Tangün'e teşekkür ederek, "Federasyon olarak hedeflerimiz büyük. Sponsorlarımızla, bu hedeflere daha emin adımlarla ilerliyoruz. Yeni anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını ve ilerleyen süreçte kapsamın iki tarafında pozitif enerjisi ile katlanarak artmasını dilerim." ifadelerini kullandı.