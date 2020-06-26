Türkiye Triatlon Federasyonu, "Triatlon Antrenmanı-İlk Triatlon Yarışınız" kitabını yayımladı

ANKARA (AA) - Türkiye Triatlon Federasyonu, önemli bir çalışma gerçekleştirerek triatlona başlamayı düşünenlere veya bilgilerini güncellemek isteyen sporcu ve antrenörlere rehberlik etmesi için "Triatlon Antrenmanı-İlk Triatlon Yarışınız" kitabını yayımladı.

Türkiye Triatlon Federasyonunun editörlüğünde yayımlanan kitap, bu branşa genel hazırlık sürecinden teknik gelişim artıracak bilgilere, antrenman yöntemlerinden müsabaka hazırlığına kadar birçok konuyu derinlemesine konu alıyor.

ABD'li yazarlar Linda Cleveland ve Kris Swarthout imzasını taşıyan ve toplam 240 sayfadan oluşan kitap için değerlendirmede bulunan Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, "Triatlon branşında Türkçe yazılı kaynak sıkıntısını ortadan kaldırmanın ilk adımı olarak bu kitabı hayata geçirdik. Ülkemizde triatlona nitelikli yazılı eserler kazandırma projemize bu kitap ile başladık. Triatlon antrenmanının, basit ve eğlenceli üslubu ile camiamızın hali hazırda bir parçası olan veya triatlona başlamayı hedefleyen herkese önemli bir kaynak olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.











