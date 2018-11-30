Türkiye Triatlon Federasyonu Mali Genel Kurulu yapıldı





ANKARA (AA) - Türkiye Triatlon Federasyonu 4. Olağan Mali Genel Kurulu, Ankara'da yapıldı.

İçkale Hotel'de gerçekleştirilen mali genel kurulda, 137 delegeden 87'si imza attı. Divan kurulunun oluşturulmasının ardından, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Mali genel kurulda, 2017 ile 2018 yılları yönetim, denetim ve faaliyet raporları ibra edildi. Ayrıca 2019 ve 2020 yıllarının tahmini bütçeleri de kabul edildi.

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, yaptığı konuşmada, kısa bir süre önce göreve geldiklerini belirterek, "Beş aylık bir süreç olmasına rağmen, verilen sözlerin çoğunu yerine getirdik. Mali olarak da iyi bir tablo çiziyoruz. Yönetimimiz adına gururlu bir şekilde buraya geldik." ifadelerini kullandı.

Eğirdir, Ünye, Kuşadası ve Alanya'da triatlon müsabakaları yaptıklarını hatırlatan başkan Yalçınkaya, "Buradaki yetkililere teşekkür ediyorum. Çünkü belediyeler bize çok büyük bir katkı sağladı. Uluslararası arenada ülkemizin prestijini çok önemsiyoruz. 2019 sonuna kadar dolar ve avro borçlarını bitirmek istiyoruz. Çok güzel kamplar yaptık ve çok güzel geri dönüşler aldık." değerlendirmesinde bulundu.

Bayram Yalçınkaya, çok önemli bir projenin hazırlıklarını sürdürdüklerini de belirterek, "Diğer federasyonlara örnek olacak bir proje. Bizim için eğitim çok önemli. 3-4 ülkeyi inceliyoruz ve iyi bir eğitim planı hazırlıyoruz. 2-3 ay içinde bununla ilgili bir program sunacağız." diyerek sözlerini tamamladı.



