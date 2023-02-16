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Gündem 'Türkiye Tek Yürek' yardım kampanyasına Guterres de destek oldu
Gündem

'Türkiye Tek Yürek' yardım kampanyasına Guterres de destek oldu

Ortak yayına görüntülü mesaj gönderen BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 'Türkiye, en fazla sayıda mülteciye ev sahipliği yapan ülke ve Suriyeli komşularına benzersiz bir cömertlik örneği sergilemekte. Şimdi tüm dünyayı size destek olmaya çağırıyorum' dedi.

Yeniakit Publisher
2023-02-16 02:17:00 - 2023-02-16 02:19:14

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Türkiye Tek Yürek Kampanyası Ortak Yayını"na gönderdiği mesajda, "Türkiye, en fazla sayıda mülteciye ev sahipliği yapan ülke ve Suriyeli komşularına benzersiz bir cömertlik örneği sergilemekte. Şimdi tüm dünyayı size destek olmaya çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

BM Genel Sekreteri Guterres, Türkiye, KKTC ve Azerbaycan'dan ulusal ve uluslararası 213 televizyon ve 562 radyonun katılımıyla yapılan "Türkiye Tek Yürek Kampanyası Ortak Yayını"na görüntülü mesaj gönderdi.

Türk halkına en derin taziyelerini ilettiğini ve büyük bir dayanışma içinde olduklarını kaydeden Guterres, Türkiye'nin tüm zamanların en büyük doğal afetlerinden biriyle karşı karşıya olduğunu ama yalnız olmadığını söyledi.

"BM yanınızda ve size yardımcı olmak için çalışıyor." diyen Guterres, "Acı ve yıkım görüntülerini gördüğümde çok iyi bildiğim yerlerdeki insanları görüyorum. Mülteciler Yüksek Komiseri olarak görev yaptığımdan dolayı bölgeyi çok kez ziyaret ettim ve tanıştığım insanların sıcaklığını ve cömertliğini asla unutmayacağım.Türkiye, en fazla sayıda mülteciye ev sahipliği yapan ülke ve Suriyeli komşularına benzersiz bir cömertlik örneği sergilemekte. Şimdi tüm dünyayı size destek olmaya çağırıyorum. Tıpkı yıllardır ihtiyaç sahiplerine destek olduğunuz gibi." ifadesine yer verdi.

Yaşanan acılar karşısında yüreklerinin sızladığını ifade eden Guterres, "İhtiyaçlar çok fazla. Ama şimdi sizi desteklemek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Uluslararası toplumu da aynısını yapmaya davet ediyoruz." dedi.

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