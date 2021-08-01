Türkiye tek vücut

Türkiye, orman yangınlarının yol açtığı hasarı onarmak için tek vücut oldu. Türkiye Bankalar Birliği, yaşanan orman yangınları nedeniyle ödeme güçleri olumsuz etkilenen banka müşterilerinin borçlarının ödenmesinde veya kendilerine finansman olanakları sunulmasında gerekli kolaylıkların sağlanması konusunda tavsiye kararı aldı.

Mücbir hal hassasiyeti

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu, yaşanan yangın felaketi nedeniyle acil olarak toplanarak, banka müşterilerinin mağdur olmaması için tavsiye kararları aldı. Yapılan görüşmelerde yangının yol açtığı tahribat nedeniyle, ödeme güçleri olumsuz etkilenen banka müşterilerinin bankalara olan borçlarının ödenmesinde ve/veya kendilerine finansman olanakları sağlanmasında gerekli kolaylıkların gösterilmesi hususunda TBB üyelerine tavsiyede bulunulmasına karar verildiği belirtildi. Toplantıda ayrıca, mücbir halin yaşandığı mahalde ikametgahı/işyeri adresi veya şubede hesabı bulunan müşterilerin kredi risk, kredi ödeme, senet ve çek işlemlerine ilişkin bildirimlerinin, Risk Merkezi mücbir hal düzenlemesi çerçevesinde yapılması hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi için Risk Merkezi Üyelerinin bilgilendirilmesine karar verildi. Felaketten etkilendiklerini düzenlemelere uygun olarak belgeleyen banka müşterilerinin de taleplerini bankalara iletmeleri hususunda kamuoyuna bilgi verilmesine karar verildiği duyuruldu.

1 milyon adet fidan bağışı

TBB ayrıca, yangın sonrası ağaçlandırma çalışmalarına 1 milyon fidan ile destek verileceğini açıkladı. Birlikten yapılan konuya ilişkin duyuruda, “Ortak varlıklarımız olan ormanlarımızın yeniden kazanılması amacıyla yapılacak ağaçlandırma çalışmalarında kullanılmak üzere TBB üyelerinden her bir çalışanı için 5 fidan olacak şekilde, adedi 10 TL’den 10 milyon TL tutarında yaklaşık 1 milyon adet fidan bağışta bulunmasına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Yangın-Cell orman yangınlarında personelle kesintisiz iletişimi sağlıyor

Teknolojinin tüm imkanları kullanılan orman yangınlarıyla mücadelede haberleşme sisteminde Yangın-Cell ile akıllı telefonlar telsiz çevrimine entegre hale geliyor. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğünden (OGM) alınan bilgiye göre, orman yangınlarıyla mücadele edilirken insansız hava aracı (İHA), insansız helikopter ve termal kameralı droneler gibi teknolojik ürünler kullanılıyor.

‘Haberleşme kontrol odası’

Mücadelede görev alan personelin kesintisiz haberleşebilmesi amacıyla da Yangın-Cell Sistemi kullanılmaya başlandı. Sistem, mevcut telsiz haberleşme sistemi ile taşınabilir telefonları aynı platformda görüştürebiliyor. “Bas-Konuş” cihazları ile analog ve sayısal telsiz sistemleri arasında bağlantı sağlayan Yangın-Cell Sistemi, mevcut telsiz sistemlerine entegre edilebilen bir haberleşme kontrol odası çözümü sunuyor. Çeşitli ses, veri ve yönetim özelliklerini destekleyen yazılım sisteminin, akıllı telefonlara kurulan mobil uygulamalarla kullanıcıların telsiz çevrimine entegrasyonu tamamlandı. Ayrıca, Görev Emir Sistemi de yangınlarla mücadelede kolaylık sağlıyor.

Verimliliği artırıyor

Bu sistemle, görevlendirme uygulaması ve navigasyonu olan tabletlerle ekiplerin uzaktan çevrim içi olarak görevlendirilmesi ve yönetilmesi sayesinde ekiplerin verimliliğini artırmak ve kaynakları çok daha etkili kullanmak amaçlanıyor. Böylece, ülkenin herhangi bir bölgesinde çıkabilecek orman yangını en yakın güzergahtaki araçlardaki tabletlere iletilerek, navigasyonla otomatik yönlendirme yapılabiliyor.

Enerjisa Enerji fatura ödeme tarihini erteleyecek

Sabancı Holding ve E.ON ortaklığında faaliyet gösteren Enerjisa Enerji ve Enerjisa Üretim, faaliyet bölgeleri olan Adana ve çevresinde yaşanan orman yangınlarında zarar gören halk için harekete geçti. Bu kapsamda Enerjisa Enerji, yangından etkilenen müşterilerinin fatura ödeme tarihlerini 3 ay vadeyle erteleyecek. Yangından etkilenen müşteriler şirketin çağrı merkezini arayarak erteleme imkanından yararlanabilecek. Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Kıvanç Zaimler, faaliyet gösterdiği Toroslar bölgesi ve Adana çevresinde yaşanan orman yangınlarında zarar gören abonelerinin bu zor günleri atlatmalarına destek olacaklarını ifade etti. Türkiye açısından stratejik öneme sahip enerji sektöründe kamu hizmeti sunduklarına dikkati çeken Zaimler, şunları kaydetti: “Bu hizmeti verirken önceliğimiz çalışanlarımızın, paydaşlarımızın ve bölge haklının güvenliğini ön planda tutarken, aynı zamanda müşterilerimizin yaşadığı sıkıntılar karşısında hakkaniyetli ve sorumlu bir duruş sergilemek. Topluluk olarak genlerimize işlemiş bu sorumlu duruşun bir gereği olarak, bu zor günlerde halkımızın yanında olacağız. Hayata geçirdiğimiz destek programları ve uygulamalarla, onların karşı karşıya olduğu sıkıntıların giderilmesine, yaşadıkları acının dinmesine bir nebze de olsa katkıda bulunacağız.”

TİM Başkanı Gülle: Daha yeşil bir Türkiye’yi hep beraber inşa edeceğiz

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), yangın nedeniyle kaybedilen ormanlık alanlara fidan dikimi için seferberlik başlattı. TİM, ihracat ailesini, yangında zarar gören orman bölgelerinde geleceğe nefes olacak fidanları toprakla buluşturmaya davet etti. TİM Başkanı İsmail Gülle, son yangınların kendilerini fazlasıyla üzdüğünü belirterek, şu açıklamalarda bulundu: “Gelecek nesillere miras bırakacağımız daha yeşil bir Türkiye’yi hep beraber inşa etmek için ihracatçılarımızı yangınlarda kaybettiğimiz ormanlık bölgelerde fidanları toprakla buluşturmaya davet ediyoruz. TİM olarak, 100 bini aşkın ihracatçılarımız adına yeşil büyümeye, yeşil geleceğe odaklanmış cennet vatanımızda ağaçlandırma seferberliği başlatıyoruz. Çocuklarımıza, gelecek nesillerimize bırakacağımız en büyük miras, temiz bir dünya, temiz bir atmosferdir. Yeşil vatanımızı yeniden ağaçlandırmak adına başlatmış olduğumuz seferberlikle, yeşil bir Türkiye için geleceğe nefes olacağız.”

İş dünyasından fidan bağışına büyük destek

Şirketler, yangınlarla yok olan ormanların yeniden yeşermesi için adeta seferberlik başlattı.

Türk Telekom, Antalya Manavgat başta olmak üzere Türkiye’nin birçok ilinde çıkan yangınlarda yok olan ormanlara yeniden hayat vermek için çalışanları, bayileri ve tüm iş ortakları adına, Tarım ve Orman Bakanlığı’na 100 bin fidan bağışladı. Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, çevre duyarlılığı konusundaki farkındalığı artırmayı her zaman amaç edindiklerini belirterek, şunları söyledi: “Geleceğimiz ve nefesimiz olan ormanların yeniden canlanmasına katkıda bulunmak için Türk Telekom Grubu çalışanlarımız, bayilerimiz ve tüm iş ortaklarımız adına fidan bağışı gerçekleştirdik. Bu vesileyle tüm kişi ve kurumlarımızı, yangınlarda zarar gören bölgelerdeki doğal hayatı tekrar canlandırmayı amaçladığımız bu seferberliğe katılmaya davet ediyoruz.”

SANKO’dan 100 bin fidan

Sanko Holding de yurt genelinde yaşanan orman yangınları sonrasında, TEMA Vakfı’nın başlattığı “Yeniden Yeşerteceğiz” kampanyasına 100 bin fidan bağışıyla destek verdi. Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı ve Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, yaptığı açıklamada, “Ülkemizin ve milletimizin yanındayız. Gün birlik, beraberlik ve dayanışma günü. Sanko Holding olarak TEMA Vakfı’nın başlattığı seferberliğe 100 bin fidan ile destek oluyoruz. Geçmiş olsun Türkiyem” ifadelerini kullandı.

Cengiz Holding 50 bin fidan bağışladı

Cengiz Holding, Adana, Osmaniye, Mersin, Kayseri, Aydın, Kilis, Muğla ve Antalya’da yaşanan orman yangınları sonrasında TEMA Vakfı’nın başlattığı “Yeniden Yeşerteceğiz” kampanyasına 50 bin fidan bağışıyla destek verdi.

TOBB’dan 5 milyon liralık destek

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yanan ormanları eski haline kavuşturmak ve daha yeşil bir Türkiye için TOBB olarak 5 milyon lira destek verdiklerini duyurdu. Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından orman yangınları nedeniyle yaptığı paylaşımda, milletin yanında olduklarını bildirdi.

TCDD, 13 bin 500 fidan bağışlayacak

TCDD, ülke genelinde çıkan orman yangınlarında kaybedilen alanları geri kazanmak için 13 bin 500 personel adına birer fidan bağışı yapacak. Kaybedilen ormanları geri kazanmak için 13 bin 500 personel adına birer fidan bağışlanacağı bildirilen açıklamada, yangınla mücadelede görev alanlara teşekkür edildi.

“TÜGIAD ormanı oluşturacağız”

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, yangınların sürdüğü afet bölgesine 3 TIR içme suyu gönderdiklerini, 10 gün sonra zarar gören köylerin yeniden yapılanması için sahada olacaklarını ve TÜGİAD Ormanı için de çalışmalara başladıklarını söyledi. TÜGİAD, afet bölgesineki ihtiyaçlar doğrultusunda ilk etapta 3 TIR içme suyu desteğinde bulundu.

Ağaçlandırma kampanyası başlattı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ülke genelindeki orman yangınlarında zarar gören alanları ağaçlandırmak için kampanya başlattıklarını bildirdi. Maddi ve manevi kayıpların herkesi üzdüğünü belirten Palandöken, şunları kaydetti: “Yangında hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yanan ağaçlar, yangında kaybettiğimiz canlar geleceğimizdi. Yanan ormanlarımızı telafi etmek ve yeniden yeşertmek için TESK olarak düzenlediğimiz kampanya ile ülke genelindeki tüm esnaf ve sanatkarlar olarak en az bir ağaç dikerek orman yangınlarıyla mücadele seferberliğine destek oluyoruz.”

Yeniden yeşillendirmek herkesin sorumluluğu

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), yangınlardan zarar gören bölgeleri yeniden yeşertmek için fidan bağışı kampanyası başlattı. TMB Başkanı Erdal Eren, doğayı korumanın ve yanan bölgeleri tekrar yeşillendirmenin herkesin ortak sorumluluğu olduğuna işaret ederek, “Gelecek nesillerden ödünç aldığımız doğamızı korumak, özellikle ülkemizin yanan akciğerlerini yeniden hayata döndürmek hepimizin ortak görevi” dedi.