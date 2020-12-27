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Teknoloji “Türkiye techfin alanında başarı hikayesi yazabilir”
Teknoloji

“Türkiye techfin alanında başarı hikayesi yazabilir”

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Türkiye’nin, techfin tarafının barındırdığı fırsatları iyi değerlendirmesi gerektiğini belirterek, “Bu alanda ülke olarak güzel bir başarı hikayesi yazabiliriz. Türkiye’nin bir sonraki unicorn’unun techfin alanından çıkması kuvvetle muhtemel” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-27 10:32:00 -
“Türkiye techfin alanında başarı hikayesi yazabilir”

Dünyada da techfin işlerinin e-ticaret üzerinden ciddi imkan ve fırsat bulduğuna işaret eden Erkan, bu alanda android tabanlı bir POS cihazı geliştirdiklerini, bu cihazın sadece ödeme sistemi ihtiyacını karşılamadığını, aynı zamanda stok takibi, müşteri yönetimi ve yapay zekalı ödeme teknolojilerine imkan sağladığını anlattı. Erkan, techfin işine çok inandıklarını vurgulayarak, “Doğudan ve batıdan ayrı ayrı gelen bir dalga var. Doğudan gelen dalga daha çok bankacılık sistemine dahil olmamış kişileri katıyor, batıdan gelen dalga da e-ticaretin gücünü getiriyor. Biz merkezdeyiz, her ikisini de kullanmak istiyoruz. Techfin işinin hayata geçmesi için üye iş yeri bacağı ve kullanıcı bacağına ayrı ayrı çözümleri penetre etmek önemli. Bunu sağladığınızda önemli bir ödeme platformu haline gelirsiniz. Techfin alanında ciddi fırsatlar var. Herkes buradaki fırsatı görüyor” dedi.

Ciddi yatırım yaptık

Turkcell olarak techfin işine 2 yıldır çok ciddi yatırım yaptıklarına dikkati çeken Erkan, “Bunlar aslında bizim müşteriyle bağımızın kuvvetli olmasıyla Turkcell’e avantaj sağlıyor. Biz her ay her müşterimizle minimum bir kere etkileşime giriyoruz. Bu techfin işinde bize ciddi avantaj sağlayacaktır” diye konuştu.

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