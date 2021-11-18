Türkiye Taşkömürü Kurumu işçi alıyor
2021 yılı Genel Yatırım ve Finansman Programı çerçevesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu yerüstü işyerlerinde 4857 sayılı İş Kanununa tabi daimi işçi statüsünde çalıştırılmak üzere meslek ve eğitim durumlarına ve “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre, Zonguldak İş Kurumu aracılığı ile eleman alımı yapacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Talebe istinaden Zonguldak İş Kurumunca 22/11/2021 - 26/11/2021 tarihleri arasında 5 günlük ilana çıkılacak. Adayların ilanın yayımlandığı dönem itibariyle en fazla 34 yaşında olması ve 35 yaşından gün almamış olması gerekiyor.
Kurum bu kapsamda; kaynak işçisi, mekanizasyon ve pres işçisi, talaşlı imalat işçisi, ağaç işleri işçisi ve elektrik işçisi olarak toplam 30 alım yapılacak.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız