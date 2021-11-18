Türkiye Taşkömürü Kurumu işçi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Talebe istinaden Zonguldak İş Kurumunca 22/11/2021 - 26/11/2021 tarihleri arasında 5 günlük ilana çıkılacak. Adayların ilanın yayımlandığı dönem itibariyle en fazla 34 yaşında olması ve 35 yaşından gün almamış olması gerekiyor.

Kurum bu kapsamda; kaynak işçisi, mekanizasyon ve pres işçisi, talaşlı imalat işçisi, ağaç işleri işçisi ve elektrik işçisi olarak toplam 30 alım yapılacak.

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