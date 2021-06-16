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Gündem Türkiye tarihinin en büyük operasyonu! Tam 1 ton yakalandı
Gündem

Türkiye tarihinin en büyük operasyonu! Tam 1 ton yakalandı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Mersin Limanı'ndan Türkiye'de bugüne kadar yapılan en büyük kokain operasyonunun yapıldığını ve 1 ton kokain yakalandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-06-16 10:42:00 -
Türkiye tarihinin en büyük operasyonu! Tam 1 ton yakalandı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Mersin Limanı'nda 1 ton kokainin yakalandığını duyurdu. Bakan Muş, operasyonun Türkiye'de bugüne yapılan en büyük kokain operasyonu olduğunu açıkladı.

İşte Bakan Muş'un paylaşımı:

Ticaret Bakanlığımız Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Mersin Limanı'nda 1 ton kokain yakalaması yapılmıştır.

Bu yakalama, Türkiye’de bugüne kadar yapılmış en büyük çaplı kokain yakalamasıdır.

Bu başarılı operasyondan ötürü Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum.

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Yorumlar

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Buz dağı iç edilirken görünen kısmı haber mi ediliyor zavallı fakir halk buna inansın mı ?
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Mafyanın saldırdığının nedeni ortaya çıkıyor
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