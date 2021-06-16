Türkiye tarihinin en büyük operasyonu! Tam 1 ton yakalandı
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Mersin Limanı'ndan Türkiye'de bugüne kadar yapılan en büyük kokain operasyonunun yapıldığını ve 1 ton kokain yakalandığını duyurdu.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Mersin Limanı'nda 1 ton kokainin yakalandığını duyurdu. Bakan Muş, operasyonun Türkiye'de bugüne yapılan en büyük kokain operasyonu olduğunu açıkladı.
İşte Bakan Muş'un paylaşımı:
Ticaret Bakanlığımız Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Mersin Limanı'nda 1 ton kokain yakalaması yapılmıştır.
Bu yakalama, Türkiye’de bugüne kadar yapılmış en büyük çaplı kokain yakalamasıdır.
Bu başarılı operasyondan ötürü Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum.