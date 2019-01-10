0553 313 94 23

Türkiye tarihinde bir ilk! Rus kadın belediye başkan adayı oldu

Yaklaşık 8 yıldır Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan ve 1 yıldır Türk vatandaşı olan Rus asıllı Anastasia Petrova Çetinkaya, Alanya'dan bağımsız belediye başkanı adayı oldu.

10 Ocak 2019 Perşembe 10:05
Türkiye tarihinde bir ilk! Rus kadın belediye başkan adayı oldu

Alanya’da yaşayan ve Ayhan Çetinkaya ile evli olan Rus uyruklu Anastasia Petrova Çetinkaya, 'Değişim Sende' sloganıyla Alanya Bağımsız Belediye Başkanı adaylığını açıkladı. Alanya Gazeteciler Cemiyeti’nde adaylığı açıklayan Anastasia Petrova, 2010 yılında Alanya’ya geldiğini söyledi. İş ve Proje Geliştirme Uzmanı Petrova Çetinkaya, "Alanya mükemmel bir şehir ve inanılmaz potansiyeli var. Türkiye bana çok şey verdi, şimdi geri ödeme ve hizmet etme zamanı. Alanya’yı büyük bir turizm merkezi ve iyileştirmek yapmak zorundayız. Alanya’da birkaç problem olduğunu düşünüyorum. Onları çözüme kavuşturmamız lazım. Bu yüzden başkan adayı oldum. Alanya’da yaşayan herkes için bu şehri daha iyi yaşanılır şekle getirmek zorundayız" dedi.

Bir gazetecinin ‘yabancı olmanın zorluklar getirebileceğini düşünüyor musunuz?’ sorusuna yanıt veren Çetinkaya, zor olacağını düşünmediğini belirtti. Çetinkaya, "Başkan adaylığımı Türk vatandaşı olarak yapıyorum. Benim tecrübem, sağlam bir ekibim ve vizyonum var. Bu yüzden bizim risk avantajımız yok. Alanya için çalışıyoruz ve Alanya için çalışacağız" diye konuştu.

"Bugünden sonra projelerimizi açıklamaya başlayacağız"

Projelerinde de bahseden Çetinkaya şunları söyledi:

"Bizim programımızda 3 ana nokta var. İyileştirme, verimlilik ve puanlama şeklinde. En kısa zamanda bizim sosyal medya hesaplarımızda biz projelerimizle ilgili açıklama yapmaya başlayacağız. Bizim en az 40’tan fazla projelerimiz var. Seçime katılmak yeni bir fikir değil. Yaklaşık 3 senedir şehirde olmayan projeleri ve hizmetleri hazırlıyoruz. Bugünden sonra projelerimizi açıklamaya başlayacağız" ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 10:05
  1. Anastasia Petrova Çetinkaya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eski valinin eşi de FETÖ'cü çıktı
    1. Eski valinin eşi de FETÖ'cü çıktı
    2. Vicdansız dolandırıcılar şehit..
    3. İsrail'le normalleşme Allah’a ihanettir
    4. Türkiye tarihinde bir ilk! Rus kadın..
    5. Piyasa güne artı rezervle başladı
    6. Gram altın güne düşüşle başladı
    7. Trabzon'da eğitime kar engeli
    8. Borsa güne yatay başladı
    9. Adana merkezli FETÖ/PDY operasyonu
    10. Akit gündeme getirmişti... Erdoğan’dan..
    11. Darüşşafaka Tekfen, Karadağ..
    12. Bursa'da operasyon! İş adamları..
    13. Sapkınlık eğitiminden elini çekmiyor
    14. Karda antrenman yaparak Sarıkamış..
    15. Gerede'nin tarihi yapıları ayağa..
    16. Basketbol: Erkekler FIBA Avrupa Kupası
    17. Taşlar bağlanmış, köpekler serbest!
    18. Adana'da terör örgütü YPG/PKK..
    19. VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle..
    20. Mansur Yavaş: Seçildiğim takdirde..
    İzmir'de rezalet! Sözde doktor, muayeneye gelen kadınların görüntülerini çekti... Gözaltında
    İzmir'de rezalet! Sözde doktor, muayeneye gelen kadınların görüntülerini çekti... Gözaltında
    İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi
    İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi
    Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye
    Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye
    Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor
    Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor
    Elektrik vurgunu! 80 milyonun enerjisini çalıyorlar
    Elektrik vurgunu! 80 milyonun enerjisini çalıyorlar

    Günün Karikatürü

    10 Ocak 2019
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    Özgür Özel’den beyin yakan sözler: Binali Yıldırım'ın yerine Bilal Erdoğan geçecek
    Özgür Özel’den beyin yakan sözler: Binali Yıldırım'ın yerine Bilal Erdoğan geçecek