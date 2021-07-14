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Teknoloji

Türkiye tarafından geliştirildi... Dünyanın en hızlısı

"Dünyanın En Hızlı Açık Deniz Karakol Gemisi" unvanına sahip ARES 150 HERCULES, Türk tersanesi ARES Shipyard tarafından geliştirilerek Katar İçişleri Bakanlığı’nın kullanımına sunuldu.

Yeniakit Publisher
2021-07-14 16:28:00 - 2021-07-14 16:29:24

Antalya Serbest Bölge’de faaliyet gösteren ARES Tersanesi, 2014 yılında Katar İçişleri Bakanlığı ile bir ihracat sözleşmesi imzaladı. Söz konusu sözleşme, 3 farklı konfigürasyonda toplam 17 adet HERCULES Sınıfı Süratli Karakol Gemisi’nin inşasını kapsıyordu.

ARES Tersanesi, 18 firmayı geride bırakarak kazandığı sözleşme kapsamında; ARES 75 HERCULES (5 adet), ARES 110 HERCULES (10 adet) ve ARES 150 HERCULES (2 adet) sınıfı botların teslimatlarını başarıyla gerçekleştirdi.

Proje kapsamında geliştirilen ARES 150 HERCULES, bünyesinde barındırdığı ilkler ile uluslararası anlamda ilgi odağı oldu. ARES 150 HERCULES Açık Deniz Karakol Gemisi (OPV), "dünyanın en hızlı açık deniz karakol gemisi" ve "Türkiye’de bugüne kadar inşa edilmiş en büyük kompozit gövdeli gemi" unvanlarına sahip.

ARES 150 HERCULES’ün Özellikleri

Milli imkanlarla Ares Shipyard tarafından geliştirilen ARES 150 HERCULES; 48 metre boya, 37 deniz mili azami sürate ve 1600 deniz mili seyir siasına sahip. Geminin üzerinde, konvansiyonel ve asimetrik tehditlere karşı kullanılmak için elektro-optik sensörler ile 30mm’lik MUHAFIZ Uzaktan Komutalı Stabilize Top ve 2 adet 12.7mm STAMP Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemleri bulunuyor.

 

Bununla birlikte geminin kıç üstünde de özel timlerinin operasyon ve intikalleri esnasında kullanılmak için 2 adet ARES 24 HARPOON Ani Müdahale Botu konuşlandırılıyor. Ares Tersanesi, Katar İçişleri Bakanlığı’na 14 adet de ARES 24 HARPOON teslim etti.

Yüksek manevra yeteneğine sahip 275 tonluk ARES 150 HERCULES, gücünü 3 adet MTU 16V 4000 M63L Dizel Makineleri ile yine 3 adet Rolls-Royce S71-4 Su Jetlerinden alıyor. Oldukça güçlü su jetlerine sahip olan ARES 150 HERCULES, bu sayede konvansiyonel tahrik sistemine sahip gemilerden ayrılıyor ve alışılmışın dışında manevralar gerçekleştirebiliyor. Ayrıca su jeti kullanımı, geminin sevk ve idaresini de daha kolay kılıyor. Gemi, bu üstün kabiliyetleri sayesinde 6 deniz durumuna kadar görev icra edebiliyor.

HERCULES Sınıfı OPV’lerin azami düzeyde ortak alt sistemlerle donatılmış olmaları, kullanıcıya lojistik açıdan önemli avantajlar sağlıyor. Ayrıca full vakum infüzyon teknolojisi ve epoksi reçine ile askeri gemi inşa edebilen tek tersane olan ARES Shipyard, bu kabiliyetlerini HERCULES Sınıfı OPV’lerde de kullandı.

SavunmaSanayiST

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