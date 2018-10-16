Türkiye Suudi Konsolosluğu'daki vahşeti ortaya çıkardı! Cemal Kaşıkçı'nın cesedi müzik eşliğinde parçalandı!
Al Jazeera'ye konuşan Türk yetkililer şoke eden ses kaydını ele geçirdiğini duyurdu. Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Konsolosluğunda öldürüldüğü belirlenirken cesedinin 7 dakikada müzik eşliğinde parçalara ayrıldığı ifade edildi.16 Ekim 2018 Salı 22:24
yeniakit.com.tr
Al-Jazeera’ya konuşan Türk kaynaklar çarpıcı bir açıklama geldi.
Açıklamada, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın cesedini parçalara Salah Mohammed al-Tubaigy adlı Suudi otopsi uzmanı ayırdığı belirlendiği ifade edildi.
Konsolosun gözleri önünde vahşet!
İşkence yapılan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katledilme ve parçalama vahşetinin Suudi Arabistan Konsolosu Muhammed Uteybi'nin gözleri önünde gerçekleştirildiği belirtildi.
Parçalama işlemi 7 dakika sürdü
Vahşet hakkında ayrıntılı bilgi ve ses kaydını ele geçiren Türk yetkilileri, parçalama işleminin 7 dakika sürdüğünü ve cinayette ceset parçalara ayrılırken müzik dinlendiğini ifade etti.
Öldürülürken aşı vuruldu
Öldürülmeden önce işkence yapıldığı ifade edilirken öldürülürken ise aşı vurulduğu belirlendi.
Ses kayıtları Türkiye'nin elinde
Türk yetkililerin, öldürülme anı ile alakalı ses kayıtlarını elinde bulundurduğu ifade edildi.
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