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Gündem ‘Türkiye, Suriye’ye silah gönderiyor’ diyen zillet ABD’nin emir eri gibi!
Gündem

‘Türkiye, Suriye’ye silah gönderiyor’ diyen zillet ABD’nin emir eri gibi!

Türkiye’nin, Suriye’ye silah gönderdiği iddiaları üzerinden AK Parti hükümetine saldıran zillet ittifakı, terör örgütü PKK’ya 30 bin TIR’dan fazla silah gönderen ABD’den iktidar bekliyor.

Yeniakit Publisher
2021-06-01 10:30:00 -
‘Türkiye, Suriye’ye silah gönderiyor’ diyen zillet ABD’nin emir eri gibi!

 Hakkı Bilir  İstanbul 

Türkiye’nin, Suriye’ye silah gönderdiği iddiaları üzerinden AK Parti hükümetine saldıran zillet ittifakı, terör örgütü PKK’ya 30 bin tır’dan fazla silah gönderen ABD’den iktidar bekliyor. Belirli aralıklara gündeme getirilen iddialar üzerinde hükümeti köşeye sıkıştırmaya çalışanlar, 40 yıldan bu yana askerimize kurşun sıkan teröristlere her türlü mühimmatı veren ABD’nin skandal nitelikteki desteğine tek kelime etmiyor.

Amaç engellemek

Konuya ilişkin Akit’e konuşan uluslararası ilişkiler uzmanları ve askeri uzmanlar, zillet ittifakının her olayda olduğu gibi bu meselede de ikiyüzlü bir tavır içerisinde olduğunu kaydediyor.

ASSAM Stratejisti Emekli Albay Ersan Ergür, şunları dile getirdi: “Türkiye, Suriye ve Libya’da emperyalistlerin tuzaklarını bozdu. Atmış olduğu adımlarla sahadaki üstünlüğü sağladığı gibi mazlumların ezilmesini de engelledi. Şimdi amaç bu iddialar üzerinden Türkiye’nin bu başarısını gölgelemek ve bu tarz yeni operasyonların önünü kesmek. ABD uluslararası hukuku açıkça çiğniyor. Terör örgütlerine destek veriyor. Kendilerini çiğnediği bu kuralı şimdi bizim üzerime atmaya çalışıyorlar. Muhalefet bunu görmediği gibi iktidar hırsıyla Türkiye’nin önünü kesmeye çalışıyor.”

Algı peşindeler

Türkiye’ye algı operasyonu çekildiğini kaydeden Ergür, şöyle devam etti: “Türkiye’yi suç işleyici konuma taşımanın derdindeler. Muhalefetin gözlerini iktidar hırsı bürümüş. Sandıkta halkının gönlünü kazanmayanlar, mevcut iktidarı darbe yahut darbe benzeri yöntemlerle uzaklaştırmak istiyorlar. Bütün mesele budur.”

Önce ABD’ye baksın

Uluslararası Stratejik Tahlil ve Araştırmaları Merkezi (USTAD) Başkanı Ahmet Akgül de şunları dile getirdi: “ABD’nin laboratuvar ortamında yetiştirmediği terörist kalmadı. Gönderdikleri silah da cabası. ABD kendi suçunu bastırması için Türkiye’ye iftira atarken, muhalefetin sergilemesi gereken tutum görüş farklılıklarını bir kenara bırakıp ülkesinin yanında olması gerekirdi. Oysa farklı bir tavır sergileniyor. ABD, mazlum coğrafyaları bu şekilde tarumar etti. Türkiye, uluslararası hukuka aykırı hiçbir zaman davranmadı. Muhalefetin bu bilinçle hareket etmelidir.”
Yeni Akit Gazetesi

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Yorumlar

barışkartalı

zillet ittifakı dış güçlerden medet umuyor iktidarı ele geçirmek için halktan destek bulamayan her seçimde bir türlü iktidar olamayan güruh algı operasyonu yaparak her yolu deniyorlar çünkü bir erdoğan düşmanlığı almış başını gidiyor zillet ittifakının o nedenle bunlar bu ülkeye düşmanlık tohumu ekiyor halkı kışkırtıyor devletinin yanında durmayan bu zillet ittifakı mafyadan dahi medet umar hale gelmiştir bu üç benzemez parti milli güvenlik sorunu haline gelmiştir bunu milletin iyi okuması lazım kimlerle işbirliği yaptıkları alenen ortada
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Vhb.

Hükümetlerde devamlılık asıldır. Amerika düşmanlık adına her b.ku yer, muhalefet her b.ku yer anlarım, çünlü düşmanım. Peki 30000tır silahı bilen, gören hükümet ortada birşey yokmuş gibi ne görüşecek zalimlerin Bidonuyla?
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