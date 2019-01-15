Türkiye, Suriye'deki dengeleri değiştirecek adımı atıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Meclis'te düzenlediği grup toplantısının ardından kuliste gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye sınırını teröristlere teslim etmeyeceklerini vurgulayan Erdoğan "Suriye'de güvenli bölge Türkiye tarafından oluşturulacak" ifadelerini kullandı.

"Güvenli bölge konusuna olumlu bakıyorum"

Erdoğan açıklamalarının devamında şunları söyledi:

Ne yazık ki Obama bu konuda gerekli adımları atmadı. Olumlu baktı, ama atmadı. Güvenli bölge konusuna olumlu bakıyorum. Üzerinde tüm ilgili arkadaşların konuşabileceği, benim de olumlu baktığım bir konudur. Bu konu üzerinde çalışılabilir. Bu bölgede böyle bir adım atılabilir. Bu özellikle biz TOKİ olarak bu işin içerisine gireriz. Ama bu konuda koalisyon güçleri maddi destekleri de bize verirlerse bu insanların güvenliğini de korumak kaydıyla güvenli bölgeyi halletmiş oluruz. Bu göçü de tamamiyle engeller.

Benim planlamam şöyleydi 500'er metrelik bahçesi olan, içinde iki kat zemin artı bir gibi konutlar yapılabilir. Etrafında da bahçesi olur, onlar için yeni bir hayat başlayabilir.

"Koalisyon güçleri ile birlikte hareket edilir"

Güvenli bölgeyi teröristlere terk edemeyiz. YPG böyle bir projenin içinde yer alamaz, onlar terörist. Koalisyon güçleri ile birlikte hareket edilir.

Ruhani ve Putin'le üçlü görüşme gündemde

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