Türkiye sürdürülebilir, yerli ve milli enerji kaynaklarının avantajına sahip

YENİ AKİT ANKARA

Tüm dünyanın etkilerine maruz kaldığı Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik uluslararası hukuka aykırı askeri girişim ve operasyonlarının, enerji arz güvenliği konusunun önemini bir kez daha öne çıkardığını belirten Prof. Dr. Kerem Alkin açıklamalarına şu şekilde devam etti: “Enerji arz güvenliği yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarının tümünün devrede olduğu bir çeşitlilikle enerji ihtiyacımızı karşılayacak bir model oluşturma anlamına gelmiyor. Aynı zamanda, söz konusu enerji çeşitlerini olabildiğince yerli ve milli kaynaklarla karşılamak için gerekli yatırımları ve adımları atmayı gerektiriyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi daha gündemde değilken, son bir yıldır, bulunduğumuz uluslararası platformlarda enerji arz güvenliğinin vazgeçilmez ve ihmal edilemez bir başlık olduğunu vurguluyoruz. Bu nedenle, Avrupa'nın enerji arz güvenliği açısından Türkiye'nin vazgeçilmez önemi bir kez daha öne çıkıyor.”

Bağımsız ekonomi: güvenli ve sürdürülebilir ekonomi

Türkiye için güvenilir ve tam bağımsız bir ekonominin inşasının, güçlü ve sürdürülebilir bir ekonomi oluşturmaktan geçtiğini vurgulayan Prof. Dr. Kerem Alkin; “Güvenilir ve sürdürülebilir bir ekonominin sac ayaklarını 6 temel başlık oluşturuyor. Güçlü doğal kaynaklar, güçlü fiziki sermaye ve altyapı, toplam nüfus ve işgücü, yüksek nitelikte insan kıymetleri, teknoloji üretme kapasitesi ve güçlü hukuk sistemi. Türkiye, bu 6 başlıkta da dünyada sayılı şanslı ülkeler arasında yer alan, Avrasya'da bu konuda ilk üçte yer alan bir ekonomi. Bu nedenle, yerli ve milli enerji hamlelerimizi de, dünyanın sayılı üretim merkezlerinden birisi olmanın gururu ve farkındalığıyla, küresel tedarik zincirindeki rolümüzü katlayacak şekilde yürütmemiz gerekiyor” dedi.

Yenilenebilir enerji, enerjide dışa bağımlılığı en aza indirecek

Ülke olarak, yenilenebilir enerji yatırımları ve teknolojilerindeki hamlelerimiz ile enerjide dışa bağımlılığımızı minimum düzeye indirebileceğimizi belirten YENADER Başkanı Prof. Dr. Kerem Alkin, açıklamalarına şu şekilde devam etti: “Enerji alanında elde edeceğimiz tasarruflar, yerli ve milli enerji teknolojilerini geliştirmeyi sürdürmemizi sağlayacak. Böylece Türkiye, yenilenebilir enerji teknolojilerini ve yatırımlarını kendi öz kaynakları ile karşılarken Paris İklim Anlaşması'nın hakkını en iddialı şekilde ortaya koyan ender ülkelerden birisi olacak.”

‘Arz güvenliği ülkelerin öncelikli konusu haline geldi’

Küresel ölçekte yürütülen yeşil kalkınma, sürdürülebilir çevre, iklim değişikliği gibi müzakere ve tartışmaların birkaç sene öncesinde öngörülen zaman dilimlerinden artık daha kısa zaman dilimleri içerisinde, net-sıfır karbon hedefini gözeten enerji dönüşümünü gerekli kıldığını belirten YENADER Başkan Yardımcısı Ali Karaduman sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Bu nedenle, dünyanın önde gelen ülkeleri yenilenebilir enerji imkanlarına dayalı enerji dönüşüm strateji ve projelerini hızlandırmaya çalışıyor. Diğer yandan ise enerji arz güvenliğini öncelik haline getiren, arz modellerini nitelikli bir ağırlıkla ülkenin yerli ve milli enerji kaynak ve yatırımlarına dayalı bir anlayışla planlamaya hız veriyor.”

Enerji tedarik ve fiyat dalgalanmasında telafi: yerli ve milli enerji kaynakları

Her geçen gün daha çok arttığı gözlenen iklim değişikliklerinden kaynaklanan iklim anormalliklerine ek yaşanan, küresel politik gerginlikler özellikle Kuzey Yarı Küre ülkelerinin neredeyse tümünde enerji tedariki ve artan enerji fiyatlarının yönetimi adına önemli çabaları ve arayışları da beraberinde getirdiğini vurgulayan Ali Karaduman açıklamalarına şunları ekledi: “Küresel nüfusta gözlenen artış, küresel iklim değişikliğinin tetiklediği uç mevsim olayları ve mega doğal afetler, dünya ekonomisi ve küresel ticareti derinden etkiliyor. Ülkeler bu doğrultuda, küresel ölçekte ortaya çıkan enerji tedariki ve enerji fiyat dalgalanmasına yönelik artan sorunların dengelenmesi ve telafisi adına, yerli ve milli enerji imkanlarını artan bir tempo ile güçlendirmeye yöneliyor. Ülkemiz de bulunduğu coğrafik konumu ve küresel ekonomi-politikteki oyun kurucu rolüyle yaşanan küresel ve bölgesel olaylardan birinci derecede etkileniyor.”