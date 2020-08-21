Türkiye süper güç mü oluyor? Canlı yayında flaş sözler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Karadeniz’de 320 milyar metreküp doğalgaz bulduğunu açıklayarak halka büyük müjdeyi verdi.

Türkiye, Karadeniz yanı sıra Doğu Akdeniz’de de sondaj faaliyetlerini sürdürüyor ve buradan da yakın zamanda bir müjde geleceği tahmin ediliyor.

Türkiye’nin bölgedeki doğalgaz keşfi birçok ülkede gündem oldu.

Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi Başkanı Prof.Dr.Mehmet Seyfettin Erol, Türkiye’nin doğalgaz keşfini yeniakit.com.tr’nin Youtube kanalında her gün yayınlanan Ülke Gündemi programında değerlendiriyor.

Moderatörlüğünü Mehmet Özmen’in yaptığı programda Türkiye’nin yeni hamlesinin ne olacağı ve keşfin ne gibi değişimlere yol açacağı tartışılıyor.