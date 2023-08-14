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Spor Türkiye Süper Enduro Şampiyonası Kocaeli'de düzenleniyor
Spor

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası Kocaeli'de düzenleniyor

Yeniakit Publisher
2023-08-14 13:05:00 -
Türkiye Süper Enduro Şampiyonası Kocaeli'de düzenleniyor

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası’nın ikinci ayağı Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde gerçekleştiriliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Belediyesi ve Türkiye Motosiklet Federasyonu iş birliğinde düzenlenen şampiyonanın ilk günü Maşukiye’de verilen start ile başladı.

ZORLU PARKURDA MÜCADELE EDİYORLAR

Maşukiye’de verilen startın ardından Kartepe Enduro ve Motocross Parkuru’na geçen sporcular sıralama turları ve ilk etap mücadelelerinde ter döktü. Şampiyonanın Kartepe yarışında sporcular, 750 metre uzunluğundaki parkurda birbirinden zorlu yapay engelleri geçmek için mücadele etti.

FİNAL VE ÖDÜL TÖRENİ YARIN

Yarın (13 Ağustos Pazar) sona erecek şampiyonada, Süper enduroGP, enduro prestij, enduro usta, enduro hobi, enduro genç, enduro veteran ve enduro kadınlar kategorilerinde yarışlar yapılacak. Final ve ödül töreniyle şampiyona tamamlanacak. Türkiye Motosiklet Federasyonunun açıklamasına göre, Kartepe Enduro ve Motocross Parkuru'nda gerçekleştirilecek yarışlarda 80 sporcu mücadele edecek.
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