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Spor

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, rehber dalıcı sınavını 16 Temmuz'da yapacak

Yeniakit Publisher
2020-06-17 15:30:09 -
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, rehber dalıcı sınavını 16 Temmuz'da yapacak

ANKARA (AA) - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, rehber dalıcı sınavının 16 Temmuz'da İstanbul'da yapılacağını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, sınavın saat 10.00'da Türk Balıkadamlar Spor Kulübünde gerçekleştirileceği ifade edildi.

Sınavın en az 10 en fazla 40 kişiyle yapılabileceği belirtilirken, gerekli belgelerin federasyonun İstanbul'daki bürosuna teslim edilmesi gerektiği aktarıldı. Katılımcı sayısının 10 kişinin altında kalması durumunda sınavın iptal edileceği kaydedildi.


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