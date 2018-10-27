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Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası başka bir tarihe ertelendi

Tunceli'de 2 askerin olumsuz hava koşullarından etkilenerek şehit olması sebebiyle kentte bugün ve yarın yapılması planlanan Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası ertelendi.

27 Ekim 2018 Cumartesi 07:54
Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası başka bir tarihe ertelendi

Tunceli Belediyesi tarafından yapılan açıklamada;"İl Jandarma Komutanlığımızca Nazımiye İlçesi Kırsalında terörist unsurlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda; olumsuz hava koşullarından etkilenen 2 Kahraman Jandarma Personelimizin şehit olması nedeniyle 27 - 28 Ekim 2018 tarihlerinde yapılacak olan Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası final yarışları, ileri bir tarihe ertelenmiştir.
Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağolsun"denildi.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 07:54
  1. Tunceli
  2. flyboard

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