Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası başka bir tarihe ertelendi

Tunceli Belediyesi tarafından yapılan açıklamada;"İl Jandarma Komutanlığımızca Nazımiye İlçesi Kırsalında terörist unsurlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda; olumsuz hava koşullarından etkilenen 2 Kahraman Jandarma Personelimizin şehit olması nedeniyle 27 - 28 Ekim 2018 tarihlerinde yapılacak olan Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası final yarışları, ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağolsun"denildi.