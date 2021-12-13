  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Türkiye, SU-57 uçakları için kolları sıvadı
Gündem

Türkiye, SU-57 uçakları için kolları sıvadı

ABD'den 40 adet F-16 alımı için talepte bulunan Türkiye'nin, başvuruya olumsuz cevap gelmesi halinde Rusların 5. nesil SU-57 uçaklarını gündemine alacağı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 10:49:00 -
Türkiye, SU-57 uçakları için kolları sıvadı

Ruslardan S-400 füzesi alan Türkiye'yi F-35 projesinden çıkararak aklınca yaptırım uygulayan ABD'ye karşı yeni hamle geldi. Amerika'dan 40 adet F-16 alımı için talepte bulunan Ankara'nın, başvuruya olumsuz cevap gelmesi halinde başka seçenekleri değerlenireceği belirtildi.

 

Bu durumda Rusların 5. nesil SU-57 uçakları gündeme gelecek ve Türk Hava Kuvvetleri envanterine ilk kez, Rus savaş uçakları girecek. F-35'ler için verilen 1.4 milyar doların geri ödenmesi ya da F-16 alımına yönlendirilmesi amacıyla da Türk ve ABD heyetleri gelecek ay masaya oturacak. Milli Savunma Bakan Hulusi Akar, TBMM'de, “S-400 sistemi tercih değil, zorunluluk oldu” dedi. Hava taarruzu gibi bir durumda bu sistemin kullanılması için hazırlıkların sürdüğünü belirten Bakan, şöyle dedi: “S-400 alımları bahane edilerek F-35 tedarikimiz engellendi. F-16 tedariki ve mevcut F-16 savaş uçaklarımızın bir kısmının modernizesi için resmi talepte bulunduk. ABD'nin tavrı olumsuz olursa Türkiye, tehdit ortamında güvenliğini sağlayabilmek için zorunlu ve tabi olarak başka seçenekleri değerlendirecektir.”

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ed

Sayın çok kıymetli bakanım Amerika Türkiye cumhuriyetini oyalamak istiyor uçaklarını bugün vereceğim yarın vereceğim şöyleydi böyleydi zaman geçiriyor çok acilen almamız gerekiyor alamazsak başka yerden hemen halletmemiz gerekiyor iyi günler reise de söyleyim
  • Yanıtla

acele etmek gerekiyor

bir türlü gripen39 gündeme gelemiyor nedendir bilmem, vermiyorlar mı onu da; su-57 5inci nesil uçak değil, ama yine de alınabilir; çünkü üretimiydi, tamamlanmasıydı, test uçuşlarıydı derken en az bir 10 yılı var yerli uçağın. bu süre boş beklenemez
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Eşi evden kaçtıktan sonra TV'de sinir krizi geçiren Serkan Kıyak intihar etti
Aktüel

Eşi evden kaçtıktan sonra TV'de sinir krizi geçiren Serkan Kıyak intihar etti

Geçen hafta Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan ve eşini arayan Serkan Kıyak, evinde kendisini asarak intihar etti.

Bu gece gökyüzüne dikkat!
Gündem

Bu gece gökyüzüne dikkat!

Kuyrukluyıldız Leonard bu akşam Dünya'ya en yakın konuma gelecek. Uzmanlar Leonard'ın çıplak gözle görülmesinin mümkün olabileceğini belirti..
ÖSYM 2022 sınav tarihi | YKS ne zaman 2022 | YKS KPSS DGS 2022 tarihleri
Eğitim

ÖSYM 2022 sınav tarihi | YKS ne zaman 2022 | YKS KPSS DGS 2022 tarihleri

2022 sınav takvimi son durum | ÖSYM merakla beklenen 2022 sınav takvimini açıkladı. Peki, YKS 2022 ne zaman? 2022 sınav takvimi öğren | DGS ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay