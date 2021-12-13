Türkiye, SU-57 uçakları için kolları sıvadı

Ruslardan S-400 füzesi alan Türkiye'yi F-35 projesinden çıkararak aklınca yaptırım uygulayan ABD'ye karşı yeni hamle geldi. Amerika'dan 40 adet F-16 alımı için talepte bulunan Ankara'nın, başvuruya olumsuz cevap gelmesi halinde başka seçenekleri değerlenireceği belirtildi.

Bu durumda Rusların 5. nesil SU-57 uçakları gündeme gelecek ve Türk Hava Kuvvetleri envanterine ilk kez, Rus savaş uçakları girecek. F-35'ler için verilen 1.4 milyar doların geri ödenmesi ya da F-16 alımına yönlendirilmesi amacıyla da Türk ve ABD heyetleri gelecek ay masaya oturacak. Milli Savunma Bakan Hulusi Akar, TBMM'de, “S-400 sistemi tercih değil, zorunluluk oldu” dedi. Hava taarruzu gibi bir durumda bu sistemin kullanılması için hazırlıkların sürdüğünü belirten Bakan, şöyle dedi: “S-400 alımları bahane edilerek F-35 tedarikimiz engellendi. F-16 tedariki ve mevcut F-16 savaş uçaklarımızın bir kısmının modernizesi için resmi talepte bulunduk. ABD'nin tavrı olumsuz olursa Türkiye, tehdit ortamında güvenliğini sağlayabilmek için zorunlu ve tabi olarak başka seçenekleri değerlendirecektir.”