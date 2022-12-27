Türkiye sorunun çözümü için harekete geçti: KIZILELMA ve TOGG'da kullanılacak

Türkiye, otomotiv, savunma, sağlık, iletişim gibi sayısız alanda kritik öneme sahip elektronik bileşenlerden olan çip üretimi için harekete geçiyor. Türkiye, özellikle Avrupa ve yakın coğrafyalar için üretim üssüne dönüşecek. Ayrıca Togg, Kızılelma, ANKA ve yerli İHA'lar için çip tedarikinde sorun yaşanması önlenecek.

Teknolojik araçların her noktasında kullanılan, özellikle de pandemi sürecinde otomotiv sektörünü olumsuz etkileyen çip krizi 2020'den bu yana dünya genelinde milyonlarca yeni cihazın üretilmesine engel oldu.

Bu kapsamda Türkiye, yerli projelerinde çip engeline takılmamak adına çip üretim tesisleri kuracak. Türkiye, çip üretimi noktasında öncelik kendi üretimindeki ihtiyaçları olmak üzere özellikle Avrupa ve yakın coğrafyalar için üretim üssüne dönüşecek. Yerli çiplerin üretiminin başlamasıyla birlikte ilerleyen dönemlerde Togg, Kızılelma, ANKA ve yerli İHA'lar gibi teknolojik savunma ürünleri için de çip tedarikinde olası sorunların yaşanmayacağı öngörülüyor.

Çalışmalara başladık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank konuya ilişkin yaptığı açıklamada, son dönemde dünyada çip alanında büyük bir mücadele yaşandığını söyledi. Varank, "Stratejik önemine istinaden, mevcut tek kutuplu üretim kapasitesinin dağınık hale getirilmesine yönelik bir trend söz konusu. Bu süreçte, kendi ihtiyaçlarımızı da dikkate alarak özellikle Avrupa için bir çip üretim üssü haline gelebiliriz. Bunun için Türkiye'de bir çip üretim tesisi yatırımı konusunda çalışmalar yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye bir adım önde

Çip krizinin etkileri ile arz talep dengesi bozuldu ve dünya yaşanan kriz için çip üretimlerini çoğalttı. 2025 yılına kadar etkilerinin sürmesi beklenen çip krizini erken bitirmek isteyen dünya markaları hem ABD hem de Uzak Doğu'da yeni fabrikaların planlamalarını yaptı. Yeni Şafak'ın haberine göre, Bu kapsamda nakliye süresi uzun olan ülkelere göre Türkiye, Avrupa'daki üreticilere çip sağlama noktasında zaman tasarrufu nedeniyle bir adım öne geçecek.

Özellikle teknolojik ürün üretiminde büyük rolü bulunan çip endüstrisinde Tayvan lider konumda. 2020 ve sonrasında yaşanan pandemi sürecinde çip arzında ortaya çıkan sıkıntı tüm ülkeleri bu alanda yatırım yapmaya itti. Türkiye de o ülkelerden biri olarak öne çıkıyor. Böylece çip üretiminin tek merkezden çeşitli noktalara yayılması, arz güvenliğine çözüm sağlanması hedefleniyor. Örneğin ABD uzun vadede 11 farklı çip üretim tesisi kurmak istiyor ve toplam 200 milyar dolarlık devasa bir yatırımı hedefliyor.

Başkentte yer ayrıldı

Türkiye, çip üretiminde küresel bir aktör olmayı hedefleri arasına koyarken, üretim noktaları da merak ediliyor. Alınan bilgilere göre çip üretimi için Ankara'da büyük bir yer ayrıldı. Bu arada, bir araçta ortalama 1.200, diğer basit teknolojik aletlerde dahi ortalama 40 çip bulunuyor.

Togg gibi elektrikli araçlarda ise ihtiyaç duyulan çip adeti 2 bini geçiyor. Yaşanan çip krizi nedeniyle 2023 yılına girerken dahi bazı otomobil üreticilerinin sıkıntılar yaşadığı belirtiliyor.