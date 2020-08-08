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Aktüel

Türkiye Somali'deki terör saldırısını kınadı

Yeniakit Publisher
2020-08-08 20:00:15 -
Türkiye Somali'deki terör saldırısını kınadı

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin başkenti Mogadişu'da ‪12 Nisan Ordu Tugayı Üssü'ne bugün bomba yüklü araçla gerçekleştirilen intihar saldırısı ve ardından açılan havan ateşi sonucunda 8 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, başkent Mogadişu'da bulunan ‪12 Nisan Ordu Tugayı Üssü'ne bugün bomba yüklü araçla gerçekleştirilen intihar saldırısı ve ardından açılan havan ateşi sonucunda 8 kişinin hayatını kaybettiği ve yaralıların olduğunun büyük bir üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu menfur terör eylemini kınıyoruz. Kardeş Somali halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Somali'de askeri üssün önünde meydana gelen patlamada 8 asker yaşamını yitirmiş, 14 kişi yaralanmıştı.

Somali emniyet yetkililerinden Muhammed Hüseyin, başkent Mogadişu'daki Warta-Nabadda bölgesinde yeni açılan stadyum yakınlarında bulunan bir askeri üssün kapısında bomba yüklü araç patlatıldığını bildirmişti.

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