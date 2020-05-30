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Aktüel

Türkiye, Somali'deki terör saldırısını kınadı

Yeniakit Publisher
2020-05-30 10:58:27 -
Türkiye, Somali'deki terör saldırısını kınadı

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı, Somali'de bir sağlık kurumuna düzenlenen ve 8 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin Hirşabel bölgesinde bulunan Gololey köyündeki bir sağlık kurumuna, kimliği belirsiz silahlı grup tarafından saldırı düzenlenerek burada çalışan 8 yardım görevlisinin kaçırıldığı ve bilahare acımasızca katledildiğinin büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Kardeş Somali halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyoruz." denildi.

Somali’de sağlık çalışanlarının görev yaptığı Zamzam Vakfından yapılan açıklamada, başkent Mogadişu yakınlarındaki Gololey Sağlık Kliniğinde çalışan ve çarşamba günü kimliği belirsiz kişilerce kaçırılan 8 kişinin cesedine dün ulaşıldığı kaydedilmişti.

Yerel televizyonlar, cesetlerin yol kenarına atıldığını ve cinayetin faillerinin henüz belirlenemediğini aktarmıştı.

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