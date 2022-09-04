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Gündem Türkiye, Somali'deki terör saldırısını 'en güçlü şekilde' kınadı
Gündem

Türkiye, Somali'deki terör saldırısını 'en güçlü şekilde' kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin Hiran bölgesinde dün gece düzenlenen terör saldırısını "en güçlü şekilde" kınadığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-09-04 07:22:00 -
Türkiye, Somali'deki terör saldırısını 'en güçlü şekilde' kınadı

Bakanlık, Somali'de meydana gelen terör saldırısına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Terör saldırısının "en güçlü şekilde kınandığı" kaydedilen açıklamada, hayatlarını kaybedenlere rahmet, yakınları ile Somali hükümeti ve halkına başsağlığı, yaralılara da acil şifa dileğinde bulunuldu.

Somali'nin Hiran bölgesinde dün gece terör örgütü Eş-Şebab'ın üstlendiği saldırıda 20 kişi hayatını kaybetmişti.

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