Türkiye 'siyah altın'da dünya ikincisi! Bin yıllar boyunca yetecek kadar var

Toryum, yer kabuğunda az miktarda bulunan ve çok düşük miktarda radyoaktif bir metaldir. Evimizin duvarlarında, bahçe toprağında, deniz ve nehir kumlarında bulunmaktadır. Dünyada yaygın bir rezerve sahip olan toryum, son yıllarda geleceğin yakıtı olarak belirtiliyor.

Japonya'da nükleer santraller alanında çalışan Mısırlı bilim adamı Hisham Nasef tarafından yapılan açıklamada, Akdeniz kıyısındaki Raşit ve Dimyat şehirlerindeki siyah kum konsantresinde çok değerli olan toryum maddesinin bulunduğunu ve bu alanın toplam uzunluğunun yaklaşık 400 km olduğunu belirtti.

Mısırlı araştırmacı Nasef, geleceğin nükleer yakıtı olarak kabul edilen bu maddenin kullanımı için Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan'ın şimdiden çalışmalara başladığını kaydetti. Toryum kimyada "Th" sembolü ile anılmaktadır, atom numarası 90'dır.

Mısır'ın Nükleer Malzeme Ofisi'nden alınan en son hava fotoğrafları, 11 bölgede yüksek konsantrasyonlarda toryum buldu. İstatistikler, ülkenin 1,2 milyar ton ile dünyanın en büyük siyah kum rezervine sahip olduğunu doğrulamaktadır.

ARE yetkilileri metalin büyük ekonomik faydalar getirmesini bekliyor. Hükümet, kayalardan mineral elementleri çıkarmak için iki fabrika inşa eden özel bir ulusal proje başlattı.

'Toryum geleceğin nükleer yakıtıdır'

Nükleer Düzenleme Kurumu'nun eski başkanı Muhammed Abdel Rahman Salama, "Mısır'ın Delta kıyılarında ve bazı kıyı bölgelerinde yaygın olan siyah kum bakımından zengin olduğunu söyledi. Ülkenin bu metalin dünya rezervlerinin yaklaşık %7'sine sahip olduğunu vurguladı.

Toryum, uranyumdan çok daha benzersiz olduğu için birçok eyalet buna başvuruyor. Fisyon yapmayan zayıf radyoaktif bir elementtir ve bu nedenle daha güvenli ve daha enerji yoğun bir malzemedir. Toryum bir zarar veya atık kaynağı değildir, askeri amaçlarla kullanılamayacağı için kullanımı için özel bir gereklilik yoktur "dedi.

Mısır Elektrik Bakanlığından birkaç ay önce yapılan açıklamada, ülkenin ilk nükleer reaktörünün beş yıl içinde El-Dabaa istasyonunda faaliyete geçeceği belirtildi. Toplam 4.800 megavat kapasiteli dört güç ünitesinden oluşan proje, Rus şirketi Rosatom tarafından hayata geçiriliyor.

Türkiye dünyada ikinci!

Türkiye, geleceğin yakıtı olarak dillendirilen toryumda dünyanın ikinci rezervini sahip. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) Bilim Komitesi Üyesi Prof. Dr. Saleh Sultansoy, Türkiye'nin toryum rezervinin dünyada birinci sırada olduğunu iddia ederek, "Eskişehir'deki bilinen rezervler bin yıl boyunca Türkiye'nin elektrik enerjisini karşılayabilir" dedi.

Uzmanlar, ülkemizin bin yıllar boyunca enerji ihtiyacını karşılamaya yeterli olan toryum rezervi, bu nedenle ülkemiz için çok değerli olduğunu vurguluyor.

Toryumun özellikleri

Toryum ortalama 60 farklı mineralin içerisinde yer alan önemli bir elementtir. Esas bileşeni olarak torit, bastnazit ve torianitin olarak öne çıkmaktadır. Aynı zamanda Uranyum, Manganez, kurşun, kalay, magnezyum ve alüminyum ile sodyum ve demir gibi pek çok madde içeriğinde bulunmaktadır. Ergime noktası 1750 santigrat derece olan toryum, 4000 santigrat derecede ise kaynamaktadır. Korozyona karşı uranyuma göre çok daha dayanıklı bir madde olduğunu söylemek mümkün.

Aynı zamanda toryum suda çözünmez. Oda sıcaklığında dengeli şekilde kalırken, toz halinde iken kolay bir biçimde yanmak suretiyle thO32 şekline bürünmektedir. Dünya çapında zengin bir rezerve sahip olan toryum, bu konuda Türkiye önemli bir yerdedir. Kullanım alanı açısından şimdiden önemli bir potansiyel teşkil eden toryum, gelecek adına çok daha önemli olduğu biliniyor.

Toryum nerede kullanılır

Toryum pek çok farklı alanda kullanılan en önemli elementlerden biridir. Özellikle başka hiçbir element ihtiyaç duymadan yer kabuğunda tek başına bulunma ayrıcalığına sahiptir. Bu doğrultuda dünyanın birçok farklı yerinde zengin rezervleri ile beraber çıkarılmak suretiyle, kullanım amacına göre devamlı olarak değerlendirilmektedir.

- En önemlisi nükleer santraller açısından enerji kaynağı olarak büyük öneme sahiptir.

- Gazlı lambalar için kullanılır,

- Uzay ve havacılık araştırmalarında değerlendirilir,

- Seramik parça ve pota imalatı,

- Birçok farklı farklı bilimsel cihaz üretimi,

- Lamba filament kaplaması,

- Birçok farklı elektronik cihazda,

Bu gibi alanlar ile beraber toryum özellikle nükleer santralleri yakıt enerjisi olarak ileride çok daha önemli bir yere sahip hale gelecek.