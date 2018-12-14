Türkiye sinyali verdi, ABD panik yaptı! Acil telefon açıp...

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Patrick Ryder yaptığı yazılı açıklamada, "İki komutan, Türkiye'nin güvenlik kaygılarına yanıt olarak Suriye'nin kuzeydoğu sınırına kurulan ABD gözlem noktaları dahil karşılıklı güvenlik menfaatlerini ele aldı." ifadesini kullandı.

Gözlem noktalarının akıbeti görüşüldü

Ryder, Dunford'un mevkidaşı Orgeneral Güler'e gözlem noktalarının Türkiye'ye yönelik Suriye'den söz konusu olabilecek herhangi bir tehdidi caydırmaya yönelik olduğunu vurguladığı belirtildi.

İki ülkenin kilit NATO müttefiki olarak yıllardır devam eden güçlü bir askeri ilişkiye sahip olduğunu belirten Sözcü, "(Dunford) aynı zamanda Suriye'nin kuzeydoğusuna istikrar getirmek üzere ABD'nin Türkiye ile koordinasyon çabalarına bağlı olduğunu yineledi." ifadelerine yer verdi.



ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) daha önce Savunma Bakanı Jim Mattis'in duyurduğu Suriye ile Türkiye sınırına gözlem noktalarını kurmaya başladıklarını açıklamıştı.

Ancak Bakanlık bu gözlem noktalarının kaç tane olacağını ve nerede kurulmaya başladığını belirtmemişti.