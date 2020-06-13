Türkiye sınırlarını açmamıştı... İran'da ikinci dalga etkisini artırdı
Türkiye'nin sınırlarını açmadığı tek komşu ülke olan İran'da koronavirüs salgınında ikinci dalganın etkisini artırdı. Ülkede son saatte 2 bin 410 yeni vaka tespit edildi.
Koronavirüs salgınında en çok yara alan ülkeler arasında yer alan komşu İran’dan ikinci dalga paniğini artıran haberler gelmeye devam ediyor.
2 bin 410 kişiye yeni vaka
Ülkede tam bitti derken ay başından itibaren vaka sayıları yeniden hızla artmaya başladı. Sağlık Bakanlığı yetkilileri son durumla ilgili verileri kamuoyuyla paylaştı.
Ölü sayısı 8 bin 730’a yükseldi
Buna göre 24 saatte 2 bin 410 kişiye yeni tanı koyulurken, dünden bu yana 71 kişi de hayatını kaybetti. Böylelikle toplam vaka sayısı 184 bin 955’e, toplam ölü sayısı ise 8 bin 730’a yükseldi.
İran, en çok vaka görülen ülkeler arasında 10. sırada yer alırken, toplam can kaybında ise 11. sırada bulunuyor.