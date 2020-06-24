Türkiye sınırında küstah mesaj! "Fransız gemilerini taciz etmeyin"
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de istikrarı ve güvenliği baltalamak, tüm komşularıyla sorunlara yol açmak ve aynı zamanda Yunan hava sahasını ile karasularını da ihlal etmekle suçlayarak küstah bir açıklamada bulundu.
Avrupa Birliği Dışilişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile birlikte ülkenin kuzey doğu sınırını ziyaret eden Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'nin son aylarda Akdeniz'e yönelik 'yasadışı diplomasi' yürütmekten vageçmesi gerektiğini duyurdu.
Dendias ve Borrell, göçmenlerin şubat sonlarında toplandığı Meriç Nehri bölgesindeki sınır geçiş alanını ziyaret etti.
Bu ziyaret sonrasında açıklamalarda bulunan Borrell, "Avrupa Birliği'nin dış sınırlarını korumaya ve Yunanistan'ın egemenliğini güçlü bir şekilde desteklemeye kararlı olduğumuz çok açık" dedi.
Dendias ise, "Ankara, gemileri ile yasadışı diplomasi yürütmekten vazgeçmeli, geçtimiz günlerde NATO misyonu kapsamında görev yapan Fransız gemilere yönelik atılan adımlardan kaçınılmalı" açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz aylarda göçmenlerin Avrupa'ya gitmesine izin vermiş, Yunanistan yaşanan şiddet olaylarının ardından birçok kişiyi geri çevirmişti.
Borrell öğleden sonra Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis ile bir araya gelecek.
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