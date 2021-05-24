Türkiye sınırında dikkat çeken görüntü! ABD çıkarmasında 'papaz' provokasyonu

ABD ve Yunanistan, Batı Trakya'daki Kaval yakınlarında ortak tatbikat gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen tatbikata ilişkin servis edilen görüntülerde, askerlerin arasındaki papazlar dikkat çekti

ABD ve Yunanistan'dan Kavala'da ortak tatbikat

Yunanistan'ın Türkiye sınırında gerçekleştirdiği provokasyonlara her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. ABD ve Yunan ordusunun, geçen hafta NATO operasyonları kapsamında Batı Trakya'daki Kavala yakınlarında gerçekleştirdiği tatbikata ilişkin görüntüler yayınlandı. Yayınlanan görüntülerdeki bir detay dikkatleri çekti.

Askerlerin yanındaki 'papaz'lar dikakt çekti

Resmi internet sitesinde yayınlanan fotoğraflarda, askerlerin arasında sınır hattı yakınlarında papazların bulunduğu gözlendi.

Gazetenin Yunanca versiyonunda 'ABD Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ı seçiyor' manşeti tercih edilirken, İngilizce edisyonunda ise 'ABD ve Yunanistan askeri iş birliğini artırıyor' denildi.

ABD'den sınır hattına 4 yeni üs

Yunan medyasından bir gazete, ABD'ye dört ayrı üs daha verileceğini ve Yunanistan Savunma Bakanlığı'nın Pentagon'a seçim yapması için 22 seçenek sunacağını yazdı.

Öne çıkan ilk yer, batıdaki Andravida hava üssü. Son aylarda Yunanistan'ın uluslararası hava tatbikatlarına ev sahipliği yapan Andravida'dan, ABD'ye ait F-15 ve F-16 savaş uçakları ile KC-135 tanker uçakları da havalandı.Girit Adası'ndaki Suda Üssü'nde konuşlanan ABD özel kuvvetler askerleri için yedek üs olarak ise kuzeydeki Selanik yakınlarında bulunan Rentina öne çıkıyor.