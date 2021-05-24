  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Türkiye duyurdu! Gemiler, uçaklar ve İHA'lar harekete geçiyor
Eşi tarafından öldürülüp çukura gömülen kadının cenazesi defnedildi
O ilde mahalleli, sandık başına gidiyor
Türk SİHA'ları Londra'da savunma panelinde tartışılacak
Gündem Türkiye sınırında dikkat çeken görüntü! ABD çıkarmasında 'papaz' provokasyonu
Gündem

Türkiye sınırında dikkat çeken görüntü! ABD çıkarmasında 'papaz' provokasyonu

ABD ve Yunanistan'ın Batı Trakya'daki Kaval yakınlarında gerçekleştirdiği ortak tatbikatta askerlerin yanındaki 'papaz' ayrıntısı dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2021-05-24 17:39:00 -
Türkiye sınırında dikkat çeken görüntü! ABD çıkarmasında 'papaz' provokasyonu

ABD ve Yunanistan, Batı Trakya'daki Kaval yakınlarında ortak tatbikat gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen tatbikata ilişkin servis edilen görüntülerde, askerlerin arasındaki papazlar dikkat çekti

ABD ve Yunanistan'dan Kavala'da ortak tatbikat

Yunanistan'ın Türkiye sınırında gerçekleştirdiği provokasyonlara her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. ABD ve Yunan ordusunun, geçen hafta NATO operasyonları kapsamında Batı Trakya'daki Kavala yakınlarında gerçekleştirdiği tatbikata ilişkin görüntüler yayınlandı. Yayınlanan görüntülerdeki bir detay dikkatleri çekti.

Askerlerin yanındaki 'papaz'lar dikakt çekti

Resmi internet sitesinde yayınlanan fotoğraflarda, askerlerin arasında sınır hattı yakınlarında papazların bulunduğu gözlendi.

Gazetenin Yunanca versiyonunda 'ABD Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ı seçiyor' manşeti tercih edilirken, İngilizce edisyonunda ise 'ABD ve Yunanistan askeri iş birliğini artırıyor' denildi.

ABD'den sınır hattına 4 yeni üs

Yunan medyasından bir gazete, ABD'ye dört ayrı üs daha verileceğini ve Yunanistan Savunma Bakanlığı'nın Pentagon'a seçim yapması için 22 seçenek sunacağını yazdı.

Öne çıkan ilk yer, batıdaki Andravida hava üssü. Son aylarda Yunanistan'ın uluslararası hava tatbikatlarına ev sahipliği yapan Andravida'dan, ABD'ye ait F-15 ve F-16 savaş uçakları ile KC-135 tanker uçakları da havalandı.Girit Adası'ndaki Suda Üssü'nde konuşlanan ABD özel kuvvetler askerleri için yedek üs olarak ise kuzeydeki Selanik yakınlarında bulunan Rentina öne çıkıyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'ın masasındaki son anket ezber bozdu!
Siyaset

Erdoğan'ın masasındaki son anket ezber bozdu!

Gazeteci yazar Mehmet Acet, bugünkü yazısında AK Parti'nin gençlerden alacağı oy oranını paylaştı. Acet "Görüldüğü üzere bu veriler, 'Ak Par..
Uyanış Büyük Selçuklu sonrası sürpriz geliyor! TRT'den bir bomba daha
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu sonrası sürpriz geliyor! TRT'den bir bomba daha

TRT1'de Uyanış Büyük Selçuklu, Payitaht Abdülhamid ve Bir Zamanlar Kıbrıs'tan sonra dönem dizisi kervanına bu kez Mevlana katılıyor. Dizide ..
On binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Mağduriyet tamamen giderildi... 2 yıl ücretsiz
Ekonomi

On binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Mağduriyet tamamen giderildi... 2 yıl ücretsiz

Yeni mezun gençler için genel sağlık sigortasından (GSS) yararlanma açısından yapılan değişiklikle 2 yıl boyunca prim muafiyeti getirildi. B..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay