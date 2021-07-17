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Gündem Türkiye sınırı ablukaya aldı! 20 bin asker hazır bekliyor
Gündem

Türkiye sınırı ablukaya aldı! 20 bin asker hazır bekliyor

Türkiye Taliban'dan kaçan Afganistanlıların olası göçüne karşı İran sınırını ablukaya aldı. Sınır hattında 20 bin personel hazır bekliyor.

Yeniakit Publisher
2021-07-17 08:46:00 -
Türkiye sınırı ablukaya aldı! 20 bin asker hazır bekliyor

Türkiye, Afganistan’da Taliban’ın ilerleyişi nedeniyle olası yoğun göçe karşı doğu bölgelerindeki sınır hatlarında çok sıkı güvenlik önlemleri almaya başladı. Özellikle Türkiye-İran sınır hattında önlemlerin arttırıldığı bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İran sınır hattı modüler beton duvar, güçlendirilmiş panel çit, elektro-optik kuleler ve insansız hava araçları (İHA) ile 24 saat aralıksız gözlenerek, adeta kuş uçurtulmuyor.

150 karakol 20 bin personel

Sözkonusu sınır hattında 20’ye yakın hudut taburu görev alırken, hudut birliklerine komando takviyeleri yapıldı. 150’ye yakın hudut karakolunda, komandolarla birlikte sınır hattının güvenliği için görev yapan personel sayısı 20 bini buldu. Sınır hattında 7/24 devriye gezilirken, sıklıkla pusu faaliyetleri yapılıyor.

“Afganistan’dan gelenlerin sınırdan kolaylıkla yurda geçtiği” yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten güvenlik kaynakları, olası göç dalgasına yönelik ilgili birimlerce çalışmaların koordineli olarak yürütüldüğü bilgisini paylaştı.

Aynı kaynaklar, “Göçe engel olabilmek için sadece tedbirler yeterli olamaz. Afganistan’da siyasi çözüm son derece önemli” değerlendirmesinde bulundular.

İran bilançosu

Afganistan’dan kaçanların Türkiye’ye illegal yollardan giriş yaptığı İran sınır hattında alınan önlemlerle kaçakçılık ve yasadışı geçişlere karşı önemli sonuçlar alındı. 2019 yılında İran sınırından 74 bin 447 kişinin yasadışı geçişi engellendi, 5 bin 16 kişi yakalandı. 2020’de de 127 bin 434 kişinin sınırdan geçişi engellendi, 185 kişi yasadışı geçiş sırasında ele geçirildi. Bu yılın ilk 6 ayında da 51 bin 122 kişinin İran hududundan geçişine engel olundu, ilk 6 ayda 523 kişi yasadışı geçiş sırasında yakalandı.

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Yorumlar

Kanuni

Bu sınırda duvar yoo mu ?
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deniz

ABD ÇEKİLMESİ İLE AFGANİSTANDA İSTİKRARSIZLIK ARDINDAN GÖÇ DALGASI OYUN PLANLIYOR ABD OYUNU TERSİNE ÇEVİRMEK İÇİN TÜRK TURAN DEVLETLERİ AFGANİSTANA GİRMELİ PAKİSTAN ORDUSU DAHİL AVRUPALILARDA SALAK BU ABD OYUNUNDAN EN ÇOK ONLAR ZARAR GÖRECEK ÇÜNKÜ MÜLTECİ AKINLARININ HEDEFİ AVRUPA OLACAKTIR ABD UYANIKLIK YAPIYOR DA LATİNLERİ DE ABD YE SÜRMEK GEREK ABD NASILDA KARIŞIR EVENGELİST HAÇLI B.KU ABD
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