  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İsmail Demir'den flaş açıklama: Yakında göreceğiz
Yargıtay'dan flaş HDP açıklaması
Dikkat çeken araştırma! Değeri 23,4 trilyon liraya ulaştı
Tek başına dünyadaki bütün interneti çökertti!
Teknoloji "Türkiye SİHA yapamaz" diyerek alay eden zihniyet şimdi de uçan araba projesini diline doladı
Teknoloji

"Türkiye SİHA yapamaz" diyerek alay eden zihniyet şimdi de uçan araba projesini diline doladı

Geçmişte "Türkiye SİHA yapamaz" diyerek aklınca dalga geçmeye çalışan ancak işin sonunda rezil kepaze olan kokuşmuş zihniyet şimdi de Türkiye'nin uçan araba projesini küçümsemeye kalktı.

Yeniakit Publisher
2021-06-10 11:57:00 -

Ankara’da düzenlenen Verimlilik Teknoloji Fuarı’na katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Milletimiz kimin laf ürettiğini, kimin iş ürettiğini çok iyi biliyor. Sadece elektrikli araçlarda artık biz de varız diyen bir Türkiye’nin ötesinde bir sonraki aşamaya yaptığımız yatırımlar var. Yani uçan araçlara geldiğimizde artık dünya liderliğine oynayacak bir Türkiye göreceksiniz" demişti.

Cumhuriyet gazetesi: Cumhurbaşkanı yardımcısı uçtu

Fuat Oktay’ın bu sözleri, muhalif medya kuruluşları ve isimler tarafından alaya alındı. Cumhuriyet gazetesi, Oktay’ın sözlerine yer vererek "Cumhurbaşkanı yardımcısı uçtu" ifadesini kullandı.

Eski FOX TV sunucusu Fatih Portakal ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Akşam akşam" notuyla gülme emojisine yer vererek uçan araba projesiyle dalga geçti.

Yıllar önce de İHA/SİHA projeleriyle dalga geçilmişti

Dünya medyasının manşetlerinden düşmeyen ve satın almak için birçok devletin sıraya girdiği Türk İHA/SİHA'ları için Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yıllar önce yaptığı bir konuşmada, "İHA projeleri desteklenirse Türkiye lider ülkelerden biri olur" demişti.

Bayraktar'ın bu sözleri, o zamanlar da dalga konusu yapılmıştı. Aradan geçen yıllar içinde Türkiye, İHA teknolojisinde dünyanın sayılı ülkelerinden biri konumuna geldi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Neron11

Cezeri nedir desen ,havuç tatlısı der bu zihniyet, artık bunlara şaşırmıyorum, çünkü 2 yıl bu heykel için çalıştık bundan sonra parayı bunlara harcıyacağız diyenlerdenseniz uçan araba yorumu alamazsınız.
  • Yanıtla

Vahap Kalyoncu

Her Musa(a.s) nin bir firavunu var bunlarda bizim başimiza bela firavunlar dır sabredeceğiz.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay