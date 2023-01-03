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Ekonomi Türkiye Sigorta’ya PSM Awards’tan altın ödül
Ekonomi

Türkiye Sigorta’ya PSM Awards’tan altın ödül

Türkiye Sigorta, evcil hayvanlar için attığı adımlarla PSM Awards 2022’de altın ödülün sahibi oldu.

Yeniakit Publisher
2023-01-03 19:24:00 -
Türkiye Sigorta’ya PSM Awards’tan altın ödül

YAKUP SARIÇİÇEK

Şirket, ‘Sempati Evcil Hayvan Sigortası’ kapsamında yürüttüğü iletişim çalışmalarıyla ‘En İyi Tutundurma, Pazarlama Başarısı’ kategorisinde ödüle lâyık görüldü.

Anlamlı adımlar

Türkiye Sigorta Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Direktörü Selda Çamlıbel Özkoyuncu, “Müşterilerimizin ihtiyaç duydukları anda yanlarında yer alan bir kurum olarak patili dostlarımızı da yalnız bırakmıyoruz. Evcil hayvanlarımız için devreye aldığımız geniş kapsamlı ürünümüze dair gerçekleştirdiğimiz iletişim ve tutundurma çalışmalarımızın ödülle taçlandırılmasından mutluluk duyuyoruz” dedi.

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