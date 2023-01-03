Türkiye Sigorta’ya PSM Awards’tan altın ödül
Türkiye Sigorta, evcil hayvanlar için attığı adımlarla PSM Awards 2022’de altın ödülün sahibi oldu.
YAKUP SARIÇİÇEK
Şirket, ‘Sempati Evcil Hayvan Sigortası’ kapsamında yürüttüğü iletişim çalışmalarıyla ‘En İyi Tutundurma, Pazarlama Başarısı’ kategorisinde ödüle lâyık görüldü.
Anlamlı adımlar
Türkiye Sigorta Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Direktörü Selda Çamlıbel Özkoyuncu, “Müşterilerimizin ihtiyaç duydukları anda yanlarında yer alan bir kurum olarak patili dostlarımızı da yalnız bırakmıyoruz. Evcil hayvanlarımız için devreye aldığımız geniş kapsamlı ürünümüze dair gerçekleştirdiğimiz iletişim ve tutundurma çalışmalarımızın ödülle taçlandırılmasından mutluluk duyuyoruz” dedi.