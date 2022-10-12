Türkiye Sigorta müşteri sayısını 12.7 milyona taşıdı

Buğra Kardan

Türkiye Sigorta’nın 2 yıllık kurumsal performansı basın toplantısıyla değerlendirildi. Genel Müdür Atilla Benli, toplantıda şunları dile getirdi:

Pazar payını yükseltti

“Bir ve birlik olmak üzere yola çıkarak dünyada örneği bulunmayan çapta bir birleşmeyi rekor sürede tamamladık. Birleşmemizin ardından geçen 2 yılda adımızdan aldığımız güçle hem sektörümüz hem de ülkemiz için önemli işlere imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Dijitalleşme yolculuğunda kritik bir hamle yaptık, Türkiye’nin ilk sigortacılık süper uygulamasını hayata geçirdik. Ülkemizin stratejik varlıklarından olan Fatih, Yavuz, Kanuni, Oruç Reis ve Abdülhamid Han sondaj gemileri; Tuna-1 ile Amasra-1 sondaj kuyuları; Türksat 3A, 4A, 4B, 5A, 6A uydularının yanı sıra 1915 Çanakkale Köprüsü’nü güvencemiz altına aldık. 2 yıllık süre boyunca birçok başarının altına imza atarak sektördeki pazar payımızı artırdık.”

2.9 milyon BES sözleşmesi

Her geçen gün büyüyerek müşteri sayılarını 12.7 milyona çıkardıklarını belirten Benli “Hayat branşında prim üretimini 4.2 milyara; hayat dışı branşta pirim üretimini ise 14.8 milyara taşıdık. 2.7 milyon adet Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) sözleşmesi ve 2.9 milyon adet Otomatik Katılım Sistemi (OKS) sözleşmesi yaparak geleceği birlikte güvence altına aldık. BES ve OKS de toplam fon büyüklüğümüz 67.3 milyara ulaştı. Kurumsal ve finansal performansımızla verdiğimiz tüm sözlerin arkasında durduğumuzu kanıtlamaya devam ediyoruz” dedi.

Örnek çalışmalara imza atıldı

Sosyal sorumluluk projelerine de değinen Benli, şunları söyledi: “Gücümüzü iyilik için kullanma anlayışımızla büyük bir sosyal farkındalık oluşturmayı hedefledik. Bu amaç doğrultusunda da finansal performansımızla sınırlı kalmayarak sosyal sorumluluk projelerine de büyük önem verdik. Bu kapsamda 42’nci ve 43’üncü İstanbul Maratonu’nda iyilik peşinde koşarak sivil toplum kuruluşları yararına bağış topladık. ‘Birlikte Yürüyelim ‘projesinde 100 görme engelli öğrencimizin akıllı bastonla buluşmasına imkân tanıdık. ‘Okudukça Okutalım, Çocukları Kitapla Buluşturalım’ projesi kapsamında ise köy okullarına bin 820 kitap ulaştırdık. Ayrıca 26 bin 150 fidan dikerek gelecek nesillere yeşil bir dünya bırakma hayalimizi gerçekleştirdik. Spor alanında da ülkemize büyük başarılar yaşatan ve dünya şampiyonu olan Ampute Milli Takımımızın yanında yer alarak onların başarılarına destek olduk. Ayrıca Basketbol Süper Ligi’ne isim sponsoru olduk.”

Yaşama değer katıyor

Benli, sigortanın çok daha geniş kesimlere ulaşması ve bankacılık dışı finansal sektör büyüklüğünün dünya ortalamaları düzeyine erişmesine katkı sunma konusunda çok önemli bir misyonla yola çıktıklarının altını çizdi. Gelecek dönemde de müşterilerinin yaşamlarına değer katarken, Türkiye isminden aldıkları sorumluluk ve sektörün lider şirketi olarak sigortacılığı hak ettiği konuma taşımaya odaklandıklarını vurguladı.

Sektör sağlam

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Benli, acente sayısının yeterli olmadığına dikkat çekti. Benli, şunlara işaret etti: “Oto sigortalarını çıkarıp baktığımızda en az 20-30 bin acenteye daha ihtiyacımız var. Oto sigortalarına odaklanmış bir acente sistemimiz var. Buradan trafiği de çıkarırsak iyice daralan bir acente yapısı oluyor. Sigorta sektörü oto sigortalarından ibaret değil. Sektörümüz, mutlaka münhasır acentelik sistemine geçmek durumunda. Bu, hem şirketlerimiz hem de acentelerimiz için çok daha pozitif ve faydalı bir sistem.” Benli, ilaveten sigorta sektörünün sağlam olduğunu kaydederek, “Çevik, hızlı karar almaya, oluşan farklı ekonomik durumlara tepki vermeye alışkın yönetici tecrübemiz var. Bu anlamda 2023 yılı da bizim rüştümüzü ispatladığımız bir yıl olacak” şeklinde konuştu.