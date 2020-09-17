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Ekonomi Türkiye Sigorta Başkanı Benli: "Türkiye Sigorta, 36 bölgede 2 bin 600 çalışan ve 7 bin 500 dağıtım kanalıyla lider bir sigorta şirketi olarak başladı"
Ekonomi

Türkiye Sigorta Başkanı Benli: "Türkiye Sigorta, 36 bölgede 2 bin 600 çalışan ve 7 bin 500 dağıtım kanalıyla lider bir sigorta şirketi olarak başladı"

Yeniakit Publisher
2020-09-17 13:29:01 -
Türkiye Sigorta Başkanı Benli: "Türkiye Sigorta, 36 bölgede 2 bin 600 çalışan ve 7 bin 500 dağıtım kanalıyla lider bir sigorta şirketi olarak başladı"
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