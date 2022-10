Türkiye ses getirmeye devam ediyor: 250 bin konut 10 milyon arsa dünya basınında

İngiliz gazetesi Financial Times, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Toplu Konut İdaresi (TOKİ) eliyle yapılacak olan İlk Evim İlk İş Yerim Projesi’ni yazdı.

İngiliz gazetesi Financial Times muhabiri Laura Pitel, gazete için yazdığı haberde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan “İlk Evim İlk İş Yerim” projesine 7 milyondan fazla kişinin kayıt yaptırmak için akın ettiğini belirtti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konuyla ilgili Financial Times gazetesine verdiği röportajda bu projenin seçimle ilgili yapılmadığını, aksine her zaman vatandaşların ihtiyaçlarına kulak verdiklerini ifade etti. Proje masraflarının bir kısmının TOKİ tarafından karşılanacağını kaydeden Kurum, Hazine ve Maliye Bakanlığının da projeye destek vereceğini söyledi. Bakan Kurum, röportajında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir dizi projeleri daha uygulamaya devam edeceğini ve bazılarının seçim sürecinde açıklanacağını dile getirdi.

“Erdoğan’ın cömertliği muhalefeti zorluyor”

Muhabir Pitel, haberde yaptığı yorumda, AK Parti’nin hanelere yönelik çalışmalarını artırarak 'kendisine bağlılığı güçlendirmeyi amaçladığını, bu tarz cömert adımların oy artışında bir etkisi olduğuna dair kanıtları gördüğünü' söyledi. Analistlerin önümüzdeki aylarda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın asgari ücrette bir başka büyük artışın yanı sıra, tereddütlü eski partililerin desteğini geri kazanmak için kamu sektörü maaşlarında, emeklilere verilen promosyonlarda ve hane-iş yerlerine ucuz kredilerde artış açıklamasını beklediğini kaydeden Pitel, bu adımların muhalefet partileri için zorluklar oluşturabileceğini ifade etti.