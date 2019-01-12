Türkiye sert gücünü kullanacak mı? Abdullah Ağar'dan çok konuşulacak cevap!

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın komutanlar ve MİT Başkanı Hakan Fidan ile Suriye sınırında bu sabah yaptığı toplantıyı, aynı saatlerde gerçekleşen Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesini ve İdlib’te yaşanan çatışmaları 24TV'ye değerlendirdi.

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, sahada yaşanan gelişmeleri ve Türkiye'nin yoğun diplomasi trafiğini yorumladı.

Fırat’ın doğusuna harekât ne zaman yapılacak?

Askeri yığınağın %95’e ulaştığına dikkat çeken Ağar, İdlib, Münbiç ve Fırat’ın doğusu için diplomasi trafiğinin ve askeri hareketlilik ile birlikte yaşandığını söyledi. İdlib’te son yaşanan çatışmaların bölgede hareketlenmeye neden olduğunu belirten Ağar, Türkiye’nin İdlib’e de müdahalede bulunabileceğini, bunun için toplantı yapıldığını sözlerine ekledi

Türkiye sert gücü kullanmak zorunda kalacak mı?

Mattis, ABD’nin çekilme sürecini başlatması sonrasında çok fazla gelişme olduğuna ifade eden Ağar, Trump’ın son açıklamasının olumlu olduğunu sözlerine ekledi. Türkiye mutlaka bir şey yapacak diyen Ağar, "Bununla alakalı muhakeme yapıldı, konjonktüre göre adım atılacak." dedi.

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