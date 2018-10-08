Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi Kasım’da

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin (TSPB) organize ettiği Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi 13-14 Kasım 2018 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek.

Üçüncü kez planlanan kongrede, Türkiye’den ve farklı ülkelerden ünlü uzmanların katılımı ile 25 panelle 24 farklı başlıkta sektöre yönelik eğitim programları yer alacak. Katılımın ücretsiz olacağı kongreye dünyaca ünlü fütürist Gerd Leonhard da katılacak. Ayrıca kongrenin resmi hava yolu firması olan Türk Hava Yolları, kayıt yaptıran katılımcılara belirli rezervasyon sınıflarında indirim sunacak.