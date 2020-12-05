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Gündem Türkiye Serhat Pak’ın bu haberini konuşacak
Gündem

Türkiye Serhat Pak’ın bu haberini konuşacak

Türkiye’nin önemli hukukçularından avukat Serhat Pak, teröristbaşı Gülen’e yönelik bomba bir bilgiyi bu akşam yeniakit.com.tr “Ülke Gündemi”nde açıklayacak. Örgüt militanlarını kara kara düşündürecek o şok bilgi için, bu akşam Yeni Akit ekranlarına gelecek olan ve Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu “Ülke Gündemi”ni sakın kaçırmayın.

Yeniakit Publisher
2020-12-05 17:32:00 - 2020-12-05 17:46:26
Türkiye Serhat Pak’ın bu haberini konuşacak

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA

Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu “Ülke Gündemi”nde, gündem oluşturan özel haberlere imza atılmaya devam ediliyor. 

Tüm Türkiye, Serhat Pak’ın bu haberini konuşacak!

Türkiye’nin özellikle FETÖ’nün yurtdışı yapılanmasının deşifre edildiği “Ülke Gündemi”ne, her hafta avukat Serhat Pak konuk oluyor. FETÖ’nün bilinmeyen yönlerine yönelik birçok kez belge, bilgi ve video kaydı paylaşan avukat Serhat Pak, bugünkü yayında bomba bir bilgiyi daha Türkiye ile paylaşacak. 

FETÖ militanlarının uykusu kaçacak

Türkiye, Serhat Pak’ın açıklayacağı özel haberini konuşacak ve örgüt militanlarının uykusunu kaçıracak.

Bu akşam saat 21.00’da yeniakit.com.tr’de

Serhat Pak’ın katılacağı ve bomba bilgilerin paylaşılacağı “Ülke Gündemi” bu akşam saat 21.00’da yeniakit.com.tr’de.

Yeni Akit YouTube kanalımıza abone oldunuz mu?

Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu ‘Ülke Gündemi’ canlı yayınını takip etmek için Yeni Akit YouTube kanalımıza abone olabilir, soru, görüş ve yorumlarınızla programa katılabilirsiniz.   

Linki tıklayarak ABONE olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz: 

https://www.youtube.com/channel/UCOzQ4-mIBpO-HZ2v18ndf2A?view_as=subscriber

İşte o Bomba Canlı Yayını İzleme Linki: 

https://www.youtube.com/watch?v=mCCOa6F76rY&feature=youtu.be

 

 

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Yorumlar

Ali

Oğlum çocuksunuz gidin çelik çomak oynayın
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