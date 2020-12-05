Türkiye Serhat Pak’ın bu haberini konuşacak
Türkiye’nin önemli hukukçularından avukat Serhat Pak, teröristbaşı Gülen’e yönelik bomba bir bilgiyi bu akşam yeniakit.com.tr “Ülke Gündemi”nde açıklayacak. Örgüt militanlarını kara kara düşündürecek o şok bilgi için, bu akşam Yeni Akit ekranlarına gelecek olan ve Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu “Ülke Gündemi”ni sakın kaçırmayın.
MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA
Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu “Ülke Gündemi”nde, gündem oluşturan özel haberlere imza atılmaya devam ediliyor.
Tüm Türkiye, Serhat Pak’ın bu haberini konuşacak!
Türkiye’nin özellikle FETÖ’nün yurtdışı yapılanmasının deşifre edildiği “Ülke Gündemi”ne, her hafta avukat Serhat Pak konuk oluyor. FETÖ’nün bilinmeyen yönlerine yönelik birçok kez belge, bilgi ve video kaydı paylaşan avukat Serhat Pak, bugünkü yayında bomba bir bilgiyi daha Türkiye ile paylaşacak.
FETÖ militanlarının uykusu kaçacak
Türkiye, Serhat Pak’ın açıklayacağı özel haberini konuşacak ve örgüt militanlarının uykusunu kaçıracak.
Bu akşam saat 21.00’da yeniakit.com.tr’de
Serhat Pak’ın katılacağı ve bomba bilgilerin paylaşılacağı “Ülke Gündemi” bu akşam saat 21.00’da yeniakit.com.tr’de.
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Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu ‘Ülke Gündemi’ canlı yayınını takip etmek için Yeni Akit YouTube kanalımıza abone olabilir, soru, görüş ve yorumlarınızla programa katılabilirsiniz.
Linki tıklayarak ABONE olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz:
https://www.youtube.com/channel/UCOzQ4-mIBpO-HZ2v18ndf2A?view_as=subscriber
İşte o Bomba Canlı Yayını İzleme Linki:
https://www.youtube.com/watch?v=mCCOa6F76rY&feature=youtu.be