Türkiye semalarında görülen sıralı ışıklar merak uyandırdı!

Sorgun ilçesine bağlı Araplı kasabasında saat 20.15 sıralarında gökyüzünde zincir şeklinde ışıklar görüntülendi. Gökyüzünde sıra sıra hareket eden ışıkları görenler heyecan yaşarken o anlar, kasaba halkından Mustafa Kılıç’ın cep telefonu kamerasına yansıdı. Tanımlanamayan ışıkların Elon Musk tarafından uzaya gönderilen Starlink internet uyduları olabileceği tahmin ediliyor.

Kasaba halkından Lokman Atıl sıralı ışkıları fark ettiğini belirterek, “Traktör ile uğraşıyordum, gökyüzünde sıra halinde ışıkların gittiğini gördüm. 10-15 tane vardı, ne olduğunu da anlayamadım, geçip gittiler” dedi.