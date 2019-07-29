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Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Vakfı AYM önünde buluştu: Bunun adı ihanettir, hainliktir

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Vakfı Anayasa Mahkemesi önünde buluşarak bir basın açıklaması okudu. AYM'nin akademisyenler hakkındaki kararını kınadıklarını belirten Gazi Lokman Aylar, "Bu kararın adı ihanettir, hainliktir. Sayın Anayasa Mahkemesi Başkanı'ndan aldıkları kararı bir şehit annesinin yüzüne söylemesini istiyorum." dedi. Aylar, hükümete seslenerek şu çağrıyı yaptı: "Kararı veren üyelerin bağlantıları araştırılmalı."

29 Temmuz 2019 Pazartesi 16:42
Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Vakfı AYM önünde buluştu: Bunun adı ihanettir, hainliktir

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

'Barış Bildirisi' adı altında PKK’ya destek niteliğindeki bildiriye imza attıklarından dolayı yargılanan akademisyenler için 'hak ihlali' kararı veren Anayasa Mahkemesi'ne tepkiler devam ediyor.

'AYM vatan ihanet edenleri destekleyenleri meşrulaştırmıştır'

AYM Binası önünde buluşan Türkiye Şehit yakınları ile Gaziler mahkemenin 'hak ihlali' kararını protesto etti. Eylemde basın açıklamasını okuyan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar, "Bu kararın adı ihanettir, hainliktir." dedi.

"Sözde 'barış bildirisi' adı altında açıkça terör örgütü PKK’ya destek veren bir grup akademisyen, 'terör örgütü propagandası' yapmak suçuyla tutuklanmışlardı." diyen Aylar, "Anayasa mahkemesi bu kararı bozarak kendilerine başvuran on akademisyeni 'ifade özgürlüğü' gerekçesiyle temize çıkardı." ifadelerini kullandı.

PKK’nın çukur eylemlerinde 900 üzerinde güvenlik görevlisinin şehit olduğunu hatırlatan Aylar, şunları söyledi:

"Vatan için gözünü kırpmadan şehit olmuş kahraman askerlerimiz, polislerimiz var. 314 vatandaşımız hayatını kaybetti. Gazilerimiz var, 2000’den fazla vatandaşımız yaralandı. Anayasa Mahkemesi kararıyla tüm bu hainliği ve ihaneti yapanları, destekleyenleri meşru saydı. AYM üyeleri akademisyenler hakkında verdiği kararla PKK terör örgütünün Cizre’de 699 barikat 252 hendek 149 EYP döşemesini desteklemenin suç olmadığını ilan etti.

Ülkemizi bölmek isteyen terör örgütlerine destek olan bu hainler, devletimizin terörle olan mücadelesine 'katliam' devletimize 'katil' demişlerdi. Anayasa mahkemesinde bu sözleri onaylayan üyelerin, bu akademisyenlerden farkları yoktur. Bu akademisyenlerin de dağda güvenlik güçlerimize kurşun atan teröristlerden farkları yoktur. Bunun adı düpedüz ihanettir."

'Teröristler kurşun sıktı, sözde aydınlar destek verdi'

Gazi Lokman Aylar AYM'ye 'Hainleri desteklemek suç değil mi?' diye sorarak sözlerine şöyle devam etti:

"AYM’de bu karara oy veren üyeler; 'askere, polise, vatandaşa, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve bayrağına kurşun sıkan teröristleri desteklemek suç değildir.' demiştir. Anayasa Mahkemesi'nin kararı ile terör örgütü PKK’nın sivil katliamları, kazılan hendek ve kurulan barikatlar meşru ilan edilmiştir.

Teröristler kurşun sıktı, sözde aydınlar bildiri ile destek verdi. Anayasa mahkemesi sözde aydınları haklı buldu.

Şimdi yüce milletimize soruyorum bunlar arasında ne fark var. Hepsi devlet, hepsi millet düşmanı değil mi?"

"Hiç kimsenin ve hiçbir kurumun, bu vatana bedel ödeyen kahramanların, şehit analarının, şehit babalarının ve şehitlerimizin kıymetli evlatlarının yüreğini sızlatmaya hakkı yoktur." ifadelerini kullanan Aylar, sözlerine şöyle devam etti:

"Oturduğunuz o koltuklarda bu kahramanlar sayesinde oturduğunuzu asla unutmayın! Teröriste 'terörist' diyemeyen kim olursa olsun, makamı ne olursa olsun bizler için teröristlerle eş değerdedir. Daha önceki kararlarında da vatan hainlerine yol veren AYM Başkanı, eğer yüreği yetiyorsa gelsin bu kararını gözü yaşlı bir şehit ailesine açıklasın, bir gazimize açıklasın. Ben bu karardan bir gazi olarak utanıyorum. Milyonlarca vatandaşımızı tehdit eden, binlercesini şehit gazi eden, şehirlerimizi yakan hainleri destelemek suç değilmiş demek ki. AYM’nin hukuku katleden bu kararı hukuki tartışma içinde ele alınıp geçiştirilecek bir karar değildir."

'Bu kararı onaylayan üyelerin bağlantıları araştırılmalı'

"Devletimizin sinir uçlarına kadar sızmış FETÖ’nün kripto damarının varlığını hepimiz biliyoruz. Benim devlet büyüklerimizden bir isteğim var. Bu hainliğe 'ifade özgürlüğü' diyen üyelerin bağlantıları araştırılsın. Kimler hangi cumhurbaşkanı zamanında Anayasa Mahkemesi üyesi olmuş ortaya dökülsün. Milletimiz de devletimizin kimlerle mücadele ettiğini görsün.

Sözde Akademisyenler ve AYM Üyeleri bilsinler ki, kahraman gazilerimizin gözü yaşlı evlatlarının elleri daima yakalarında olacaktır. Bu millet bir gün aymazca aldığınız bu kararın hesabını sizden soracaktır. Bizler bu vatan için bedel ödeyen şehit yakınları ve gaziler olarak bu kararı tanımıyoruz. Vatan kahramanları olarak gönlünde vatan ve bayrak sevdası olan tüm milletimizin bu karara tepki göstermesi bekliyoruz."

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 16:42
  1. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar
  2. Barış Bildirisi
  3. akademisyenler
  4. anayasa mahkemesi

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  • Şeref KazanŞeref Kazan13 dk önce
    8 Yıldır sürenve halen neticelenmeyenhukuk katliamı bir dava için AYM ye müracaat ettim babamızı bul dediler sonra cevaplıyacaklarmış babanız kim neren bileyim
  • muammermuammer19 dk önce
    Anayasa Mahkemesi bildirinin içeriği ile ilgili bir şey demiyor, sadece tutuklamalara ve ev baskınlarına hukuka aykırı diyor. Pkk bildirisine imza atan bu akademisyenleri tutuklamaktan ziyade meslekten men etmek lazım ama sen bu bildiriye imza adam akademisyenlerden arkası kuvvetli olanlara bir şey yapma hatta ödüllendir fakat arkası olmayan zavallıları hapse tık. Herkese aynı muameleyi yapmak zorundasın aksi halde zulüm etmiş olursun.

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